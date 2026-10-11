Reyndi að brjóta sér leið inni í íbúð í Kópavogi vopnaður hnífi og hamri

Óskað var eftir aðstöð lögreglu vegna manns í Kópavogi sem reyndi að brjóta sér leið inn í íbúð vopnaður hnífi og hamri. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu. Maðurinn var handtekinn og vistaður í fangageymslu.
Einnig greinir frá því að maður hafi verið handtekinn vegna eignaspjalla í hverfi 105 og vistaður í fangaklefa.
Maður var handtekinn í hverfi 108 vegna líkamsárásar og brots á vopnalögum og var sömuleiðis vistaður í fangaklefa.
Alls voru 84 mál skráð í kerfum lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu frá kl. 17 í gær til kl. 5 í morgun. Sex gista fangageymslu.