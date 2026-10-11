Ósjálfbjarga vegna ölvunar

Einn maður var handtekinn fyrir ofbeldi í heimahúsi í dag, í umdæmi lögreglustöðvar 3, sem er Breiðholt og Kópavogur. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu en málið er í rannsókn.
Í umdæmi lögreglustöðvar 1 var tilkynnt um víðáttuölvaðan mann sem gat ekki valdið sér og svaf ölvunarsvefni utandyra. Komið var með hann á lögreglustöð og þar fundust upplýsingar um manninn og hvar hann ætti heima. Kom í ljós að hann bjó einungis tveimur húsum frá þar sem hann fannst og var honum því ekið aftur heim þar sem fjölskyldumeðlimur tók á móti honum.
Tilkynnt var um mikinn hávaða og læti koma frá sameign í fjölbýlishúsi í hverfi 108. Lögregla skarst í leikinn og einum var vísað í burtu.
Einn var handtekinn í verslun eftir tilkynningu um ofbeldisfulla hegðun. Er hann laus frá lögreglu eftir samtal á lögreglustöðinni.