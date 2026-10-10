Ragnar til liðs við LOGOS 

Ragnar Jónasson, lögmaður, hefur hafið störf sem sérstakur ráðgjafi hjá LOGOS, stærstu lögmannsstofu landsins. Hann mun sinna afmörkuðum verkefnum á sviði viðskiptaþróunar í samstarfi við eigendur og framkvæmdastjóra stofunnar.
Samhliða ritstörfum hefur Ragnar víðtæka reynslu af lögfræðitengdum störfum í atvinnulífinu. Áður starfaði hann í fyrirtækjaráðgjöf Arion banka, var yfirlögfræðingur GAMMA og gegndi stöðum forstöðumanns skrifstofu slitastjórnar Kaupþings og forstöðumanns lögfræðiráðgjafar Arion banka. Feril sinn hóf hann hjá Kaupþingi í fyrirtækjaráðgjöf og á lögfræðisviði. Ragnar er með embættispróf í lögfræði frá Háskóla Íslands og kennir við lagadeild Háskólans í Reykjavík.
„Traust tengsl og stöðug þróun þjónustu við viðskiptavini eru undirstaða í starfsemi LOGOS. Með nýju hlutverki Ragnars styrkjum við enn frekar þá þekkingu og reynslu sem LOGOS byggir á í samskiptum við viðskiptavini sína. Ragnar þekkir vel til bæði lögfræðilegrar ráðgjafar og þarfa jafnt einstaklinga sem fyrirtækja eftir langan feril á fjármálamarkaði. Sú reynsla mun nýtast vel í starfinu,“ segir Jón Elvar Guðmundsson, framkvæmdastjóri LOGOS.
Ragnar er einn þekktasti rithöfundur landsins og hefur notið mikillar velgengni erlendis. Undanfarin ár hefur hann að mestu helgað sig ritstörfum. Bækur hans hafa komið út í 35 löndum sem hann hefur fylgt eftir á fjölmörgum viðburðum og í fjölmiðlum víða um heim.
„Ritstörf og ferðalög þeim tengd hafa sannarlega tekið yfir tíma minn að mestu undanfarin ár og gera enn og færa mér mikla ánægju. Ég hef hins vegar alltaf reynt að halda lögfræðiþekkingunni við að því marki sem kostur er og hef til dæmis kennt sem stundakennari við lagadeild Háskólans í Reykjavík í meira en fimmtán ár. Ég kann því vel að meta að fá tækifæri til að geta sinnt afmörkuðum verkefnum hjá LOGOS á sviði lögfræðinnar samhliða ritstörfum,“ segir Ragnar.