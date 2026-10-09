Friðarverðlaun Nóbels fara til Suður Afríku

Navanethem „Navi“ Pillay er friðarverðlaunahafi Nóbels í ár. Pillay er dómari sem hefur starfað sem forstöðukona mannréttindamála hjá Sameinuðu þjóðunum.
„Skuldbinding Navi Pillay við almennar lagareglur og sterkur siðferðislegur kjarni hafa verið rauður þráður á löngum starfsferli hennar,“ segir í tilkynningu á vefsíðu Nóbelsnefndarinnar.
Pillay ólst upp í fjölskyldu af indverskum tamílskum uppruna í Durban í Suður-Afríku á tímum aðskilnaðarstefnunnar.
„Hún varð lögfræðingur og brautryðjandi á sínu sviði og barðist gegn djúpstæðri kerfisbundinni mismunun, aðskilnaði og útilokun. Rauður þráður liggur frá fyrstu verkum hennar – þar sem hún varði Nelson Mandela og aðra sem risu gegn aðskilnaðarstefnunni – til starfa hennar sem dómari í nokkrum af mikilvægustu alþjóðlegu dómsmálum samtímans,“ segir í tilkynningunni.