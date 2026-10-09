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Friðarverðlaun Nóbels fara til Suður Afríku

Kristinn H. Guðnason
Föstudaginn 9. október 2026 09:15
Pillay á langan feril í mannréttindamálum að baki. Mynd/Getty

Navanethem „Navi“ Pillay er friðarverðlaunahafi Nóbels í ár. Pillay er dómari sem hefur starfað sem forstöðukona mannréttindamála hjá Sameinuðu þjóðunum.

„Skuldbinding Navi Pillay við almennar lagareglur og sterkur siðferðislegur kjarni hafa verið rauður þráður á löngum starfsferli hennar,“ segir í tilkynningu á vefsíðu Nóbelsnefndarinnar.

Pillay ólst upp í fjölskyldu af indverskum tamílskum uppruna í Durban í Suður-Afríku á tímum aðskilnaðarstefnunnar.

„Hún varð lögfræðingur og brautryðjandi á sínu sviði og barðist gegn djúpstæðri kerfisbundinni mismunun, aðskilnaði og útilokun. Rauður þráður liggur frá fyrstu verkum hennar – þar sem hún varði Nelson Mandela og aðra sem risu gegn aðskilnaðarstefnunni – til starfa hennar sem dómari í nokkrum af mikilvægustu alþjóðlegu dómsmálum samtímans,“ segir í tilkynningunni.

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