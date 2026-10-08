Sendi 10 ára stúlku kynferðisleg skilaboð og bað um myndir af kynfærum hennar

Héraðssaksóknari hefur ákært karlmann fyrir kynferðislega áreitni gegn 10 ára gamalli stúlku, en brotin áttu sér stað á samskiptaforritinu Snapchat.
Maðurinn er sakaður um að hafa viðhaft kynferðislegt tal við stúlkuna á Snapchat og ítrekað sent henni kynferðislegar myndir og myndbönd. Eins mun hann hafa beðið stúlkuna um myndir og myndbönd af líkama hennar og kynfærum. Meint brot áttu sér stað á tímabilinu frá og með 5. mars 2023 til og með 8. mars 2023.
Þess er krafist að maðurinn verði dæmdur til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. Einnig er farið fram á upptöku á farsíma mannsins. Stúlkan fer fram á 2,5 milljónir í miskabætur.
Málið var þingfest í Héraðsdómi Reykjaness í gær en þinghald er lokað.
Töluvert hefur borið á málum þar sem Snapchat er nýtt til að brjóta kynferðislega gegn börnum. Til dæmis má nefna að íslenskur karlmaður á fimmtugsaldri var í febrúar dæmdur í 15 mánaða fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn 8 stúlkum á samskiptaforritinu og frægt varð mál fyrrverandi rannsóknarlögreglumannsins Harðar Sigurjónssonar sem hefur hlotið dóma fyrir látlausa áreitni gegn börnum og unglingum á miðlinum. Héraðssaksóknari ákærði annan mann í sumar sem meðal annars er sakaður um að hafa notað Snapchat til að mæla sér mót við 12 ára gamla stúlku í því skyni að áreita hana kynferðislega. Á síðasta ári var maður ákærður fyrir nettælingu og kynferðislega áreitni gegn börnum eftir hömlulausa framkomu við sex barnungar stúlkur á Snapchat. Hér er ekki um tæmandi talningu að ræða en það virðist orðið nokkuð algengt að barnaníðingar nýti Snapchat til að komast í kynni við börn.
Sjá einnig: Enn einn Snapchat-perrinn – Mælti sér mót við 12 ára barn