Íslenskur ríkisborgari hlýtur Nóbelsverðlaun

Anne Carson hlýtur bókmenntaverðlaun Nóbels í ár í bókmenntum. Carson er kanadísk en hlaut íslenskan ríkisborgararétt árið 2022.
Greint var frá þessu nú fyrir skemmstu.
Carson er 76 ára gömul, menntaður fornfræðingur sem hefur meðal annars þýtt forngrísk verk. Hún er einnig ljóðskáld og hefur tengt saman samtímann við forngrísk verk.
Á meðal verka hennar má nefna Eros the Bittersweet, Autobiography of Red og Men in the Off Hours.
Carson hefur lengi haft sterk tengsl við Ísland. Það er eftir að hún dvaldi við ritstörf á Stykkishólmi árið 2008. Árið 2023 hlaut hún Vigdísarverðlaunin.