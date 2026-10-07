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Stýrivextir áfram 8%

Ritstjórn DV
Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 7. október 2026 08:34
Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri. Mynd: Eyþór Árnason

Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að halda stýrivöxtum óbreyttum í 8%. Nefndin var einróma í ákvörðun sinni en verðbólga mældist 5,9% í september. 

Fram kemur í tilkynningu að frá því að síðasta ákvörðun nefndarinnar var tekin hafi verðbólgan aukist um 0,6 prósentustig sem rekja megi að mestu leyti til hækkunar á eldsneyti. Eldsneytisverð hefur hækkað á heimsmarkaði vegna átakanna við Persaflóa og nú byrjun september var tímabundin lækkun á virðisaukaskatti á eldsneyti hér á landi felld niður.

„Aukning mældrar verðbólgu hefur fyrst og fremst litast af áhrifum stríðsátaka í Mið-Austurlöndum og hækkun opinberra gjalda. Undirliggjandi verðbólga hefur hins vegar haldist tiltölulega stöðug í liðlega 4% um nokkra hríð,“ segir í tilkynningu Seðlabankans.

„Þótt greinilega sé tekið að hægja á efnahagsumsvifum er mæld og undirliggjandi verðbólga enn of mikil og verðbólguvæntingar of háar. Flest bendir þó til þess að verðbólga hjaðni tiltölulega hratt á næsta ári en óvissa er töluverð, ekki síst hvað varðar þróun alþjóðlegra efnahagsmála og framvindu á innlendum vinnumarkaði.“

Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri og Þórarinn G. Pétursson, varaseðlabankastjóri peningastefnu munu kynna ákvörðun peningastefnunefndar á blaðamannafundi klukkan 09:30.

Hér má lesa tilkynningu peningastefnunefndar

Stýrivextir
Seðlabankinn

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