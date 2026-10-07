Ógnarástand um borð í flugi Icelandair þegar æði rann á íslenskan taugasálfræðing

Maður sem ákærður hefur verið fyrir líkamsárás, hótun og brot gegn lögum um loftferðir um borð í flugi Icelandair á leið frá Baltimore í Bandaríkjunum til Keflavíkur, rétt fyrir lok árs 2023, starfar sem taugasálfræðingur í Florida í Bandaríkjunum, en er fæddur á Íslandi og ber íslenskt nafn. Hann er rúmlega sextugur að aldri.
Maðurinn hefur neitað sök en samkvæmt heimildum DV upplifðu farþegar og starfsfólk mikla ógn af framferði hans í flugvélinni. „Hann hreinlega bilaðist,“ segir einn farþegi úr þessu flugi og segir að ákærði hafi verið mjög drukkinn.
Samkvæmt heimildum DV missti maðurinn stjórn á skapi sínu er honum var meinað um meira áfengi. Sló hann til eiginkonu sinnar og flugfreyju. Hann sparkaði síðan í flugfreyju og hótaði henni lífláti.
„Þegar ljóst var að hann reyndi að slá til starfsfólksins og til eiginkonu sinnar, rennur á hann enn meira æði og hann ræðst á farþega. Í þeim látum, sparkar hann m.a. í áhöfn og farþega sem urðu fyrir,“ segir farþegi úr fluginu.
Starfsfólk mat ástandið þannig að farþegar fengu heimild til að fjötra manninn niður í sæti sitt samkvæmt verklagsreglum Icelandair. Eftir að hann var fjötraður niður braut hann sætið með hamagangi sínum.
Samkvæmt heimildum DV varð mikil geðshræring um borð vegna framferðis mannsins en meðal annars urðu börn vitni að því. Upplifðu farþegar og áhöfn atvikið sem mjög alvarlegt.
Maðurinn er í ákæru Lögreglustjórans á Suðurnesjum sakaður um að hafa ítrekað farið gegn fyrirmælum starfsfólks um borð, verið ógnandi við flugverja, hrópað að þeim og öðrum farþegum og ráðist með orðum og ofbeldi á flugverja.
Aðalmeðferð í málinu verður við Héraðsdóm Reykjaness þann 15. október næskomandi.