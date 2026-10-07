Flugfreyja hjá Icelandair vill að aldraður læknir greiði henni eina og hálfa milljón vegna líkamsárásar og hótunar

Lögreglustjórinn á Suðurnesjum hefur ákært mann fyrir líkamsárás, hótun og brot gegn loftferðum. Samkvæmt frétt Vísis er ákærði íslenskur læknir á níræðisaldri.
Í ákæru segir að brotin hafi verið framin í flugi Icelandair frá Baltimore í Bandaríkjunum til Keflavíkur miðvikudagsmorguninn 27. desember árið 2023.
Ákærði er sakaður um að hafa veist að flugfreyju, sparkað í hægri sköflung hennar og hótað henni lífláti.
Einnig er hann sakaður um að hafa ítrekað farið gegn fyrirmælum starfsfólks um borð, verið „ógnandi við flugverja, hrópaði að þeim og öðrum farþegum og réðst með orðum og ofbeldi á flugverja“ segir í ákærunni.
Flugfreyjan sem varð fyrir árás mannsins krefst miskabóta að fjárhæð 1,5 milljónir króna.
Málið er rekið fyrir Héraðsdómi Reykjaness og verður aðalmeðferð næstkomandi föstudag.