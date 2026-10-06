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Tilfinningarnar tóku völdin þegar Hafdís og Ambika hittust loksins – Sjáðu myndbandið

Ritstjórn DV
Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 6. október 2026 12:00
SOS Barnaþorpin/Silla Páls

Það var til­finn­inga­þrung­in stund á skrif­stofu SOS Barna­þorp­anna á Ís­landi þeg­ar Ambika Sharma og Guð­rún Haf­dís Karls­dótt­ir hitt­ust loks, 33 árum eft­ir að Haf­dís gerð­ist styrktar­for­eldri henn­ar. Ambika ólst upp í SOS barna­þorpi í Green­fields á Indlandi og sem barn skrif­að­ist hún á við Haf­dísi.

Það vakti lands­at­hygli sumar­ið 2025 þeg­ar Ambika bað SOS Barna­þorp­in á Ís­landi um að­stoð við að finna Haf­dísi en Ambika og eig­in­mað­ur henn­ar voru þá að skipu­leggja ferða­lag til Ís­lands. Ambika hafði að­eins milli­nafn Haf­dís­ar og gerði það leit­ina erf­ið­ari því vegna per­sónu­vernd­ar­laga var ekki leng­ur teng­ing á milli þeirra í tölvu­kerfi sam­tak­anna eft­ir all­an þenn­an tíma.

Sjá einnig: Ambika er á leið til Íslands - Leitar að Hafdísi og langar að þakka henni fyrir stuðning

Ambika Sharma og Guðrún Hafdís Karlsdóttir. SOS Barnaþorpin/Silla Páls

Ákall á Face­book­síðu SOS á Ís­landi varð til þess að Haf­dís fannst í júní 2025. Það ár varð ekk­ert af heim­sókn Ambiku til Ís­lands það árið vegna erf­ið­leika við að fá vega­bréfs­árit­un. Það gekk þó öllu bet­ur ári síð­ar og kom Ambika til lands­ins í lok sept­em­ber ásamt eig­in­manni sín­um og fóru þau í hring­ferð um Ís­land.

Að henni lok­inni kom að því að Ambika og Haf­dís gátu loks­ins hist á skrif­stofu SOS Barna­þorp­anna í Hamra­borg í Kópa­vogi. Ambika gekk hröð­um skref­um að Haf­dísi og föðm­uð­ust þær vel og inni­lega milli þess sem þær þurrk­uðu gleðitár.

„Mik­ið er gott að sjá þig,“ voru fyrstu orð Haf­dís­ar og föðm­uð­ust þær vel og lengi. Ambika svar­aði Haf­dísi fyr­ir að þakka henni inni­lega fyr­ir stuðn­ing­inn á árum áður. „Það var al­veg sjálfsagt,“ sagði Haf­dís.

Ólst upp í barnaþorpinu

DV fjallaði ítarlega um leitina á sínum tíma sem og sögu Amiku. Það var kald­ur des­em­bermorg­unn á Indlandi árið 1993 þeg­ar Amika var vaf­in í hand­klæði og lögð í fang SOS-móð­ur sinn­ar í barna­þorpi nærri Nýju Delí. Þar ólst hún upp og þegar var orðin eldri að áttaði hún sig á að líf hennar var öðruvísi en annarra barna. 

Sjá einnig: Djúpt snort­in yfir því að ís­lenska þjóð­in tók þátt í leit­inni

Á barns­aldri byrj­aði Ambika að fá póst­kort frá Ís­landi. Þau komu frá styrktar­for­eldri henn­ar, konu að nafni Haf­dís. „Ég var í sjö­unda eða átt­unda bekk þeg­ar ég byrj­aði að skrifa henni til baka,“ seg­ir Ambika. „Ráð­gjaf­arn­ir hjálp­uðu mér að skrifa á ensku. Ég man sér­stak­lega eft­ir póst­kort­un­um með mynd­um af norð­ur­ljós­un­um. Ég geymdi þau öll.“

Þeg­ar árin liðu hættu kort­in að ber­ast. Ambika flutti úr barna­þorp­inu, fór í há­skóla, gift­ist og líf­ið hélt áfram. En póst­kort­in héldu áfram að fylgja henni. „Einn dag­inn var ég að taka til og sýndi eig­in­manni mín­um póst­kort­in. Hann sagði: „Af hverju reyn­irðu ekki að finna hana?’“ Þau leit­uðu á sam­fé­lags­miðl­um, en án ár­ang­urs. Þegar auglýst var eftir Hafdísi fannst hún fljótt. „Þeg­ar ég heyrði það trúði ég því varla,“ seg­ir Ambika. „Að allt Ís­land skyldi hafa tek­ið þátt í leit­inni að Haf­dísi – mér fannst það ótrú­legt og dá­sam­legt og und­ir­strik­ar að fólk um all­an heim get­ur sam­ein­ast í góð­verki.“

Hafdís átti erfitt með að meðtaka að Ambika væri að leita að sér. „Það tók mig svo­lít­inn tíma að með­taka þetta, að hún væri raun­veru­lega að leita að mér núna. Mér þótti mjög vænt um það og ég er búin að með­taka það núna og fá ynd­is­leg­ar mynd­ir af henni.“

Hafir þú áhuga á að verða SOS foreldri má finna allar upplýsingar á vef SOS-barnaþorpanna.

sos Barnaþorp

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