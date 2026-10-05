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Athafnamaðurinn úrskurðaður í gæsluvarðhald

Ritstjórn DV
Ritstjórn DV
Mánudaginn 5. október 2026 17:17
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu.

Íslenskur athafnamaður á sextugsaldri sem var handtekinn í Leifsstöð í gærkvöldi, eftir komuna til landsins, hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Athafnamaðurinn var handtekinn í tengslum við umfangsmikla rannsókn á fíkniefnamisferli og peningaþvætti.

Í tilkynningunni segir að hann hafi verið úrskurðaður í gæsluvarðhald til föstudagsins 9. október í þágu rannsóknar málsins

Sex aðrir hafi verið upphaflega úrskurðaðir í gæsluvarðhald vegna málsins, en þeir séu allir lausir úr haldi.
 

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