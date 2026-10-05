Athafnamaðurinn úrskurðaður í gæsluvarðhald

Íslenskur athafnamaður á sextugsaldri sem var handtekinn í Leifsstöð í gærkvöldi, eftir komuna til landsins, hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Athafnamaðurinn var handtekinn í tengslum við umfangsmikla rannsókn á fíkniefnamisferli og peningaþvætti.
Í tilkynningunni segir að hann hafi verið úrskurðaður í gæsluvarðhald til föstudagsins 9. október í þágu rannsóknar málsins
Sex aðrir hafi verið upphaflega úrskurðaðir í gæsluvarðhald vegna málsins, en þeir séu allir lausir úr haldi.