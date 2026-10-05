Ákærður fyrir að stela strætisvagni

Rúmlega þrítugur karlmaður hefur verið ákærður nytjastuld og umferðarlagabrot með því að hafa föstudaginn 27. mars á þessu ári tekið strætisvagn traustataki í heimildarleysi. Vagninn var við Vífilsstaði í Garðabæ og maðurinn er sakaður um að hafa ekið honum heimildarlaust, án tilskilinna ökuréttinda og óhæfur til að stjórna bílnum vegna áhrifa ávana- og fíkniefna. Ók hann strætisvagninum vestur Reykjanesbraut í Garðabæ, að Austurhrauni, en þar hafði lögregla afskipti af honum.
Ekki hefur tekist að birta manninum ákæru og er hún því birt ásamt fyrirkalli í Lögbirtingablaðinu. Málið verður þingfest við Héraðsdóm Reykjaness þann 10. nóvember næstkomandi.