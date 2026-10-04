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Tveir létust í slysinu við Háreksstaðakvísl

Kristinn H. Guðnason
Sunnudaginn 4. október 2026 09:40
Tveir ferðamenn létust í slysinu.

Tveir erlendir ferðamenn á sjötugsaldri létust í umferðarslysi í gær á þjóðvegi 1 við Háreksstaðakvísl. 

Þetta kemur fram í tilkynningu Lögreglunnar á Austurlandi.

„Þá voru tveir fluttir alvarlega slasaðir á sjúkrahús með sjúkraflugi til Reykjavíkur, erlendir ferðamenn einnig,“ segir í tilkynningunni.  „Aðrir voru í kjölfar slyssins færðir til aðhlynningar á Heilbrigðisstofnun Austurlands á Egilsstöðum. Þeir voru útskrifaðir samdægurs. Meiðsli talin minniháttar.“

Rannsókn á tildrögum slyssins er í höndum lögreglunnar á Austurlandi og Rannsóknarnefndar samgönguslysa. 

 

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