RÚV harðlega gagnrýnt fyrir myndbirtingu frá slysstaðnum á Jökuldal - „Þetta er bara ekki í lagi„

Fréttastofa RÚV hlýtur töluverða gagnrýni á Facebook-síðu sinni fyrir að birta mynd frá Jökuldal þar sem alvarlegt umferðarslys átti sér stað fyrr í dag. Fór svo að fréttastofan skipti um mynd með vefútgáfu fréttarinnar en fyrri myndin var tekin mun nær slysstaðnum en sú nýrri.
Tilkynnt var um slysið um klukkan 11:30 en það er sagt alvarlegt. Fjórir bílar lentu í árekstri en slysið átti sér stað við Háreksstaðakvísl á Jökuldal. Samtals voru átta manns um borð í bílunum. Einhverjir þeirra eru alvarlega slasaðir. Tvær þyrlur Landhelgisgæslunnar voru kallaðar út og tvær sjúkraflugvélar sömuleiðis. Hinir slösuðu verða líklega allir fluttir á Landspítalann í Reykjavík en þó mögulega einhverjir þeirra á sjúkrahúsið á Akureyri. Ástand hinna slösuðu liggur ekki fyrir á þessari stundu.
Fréttastofa RÚV birti með vefútgáfu fréttar sinnar um slysið mynd frá slysstaðnun og birti myndina sömuleiðis á Facebook-síðu. Sú mynd var tekin frekar nálægt slysstaðnum. Búið var að hylja númeraplötur en af hvaða tegundum bílarnir voru sást vel. Á myndinni mátti sjá að minnsta kosti þrjá af bílunum. Einn hafði bersýnilega keyrt inn í hliðina á öðrum, sem var utanvegar og sá þriðji var einnig utanvegar en lengra í burtu og á hvolfi.
Kvartanir
Eftir að kvartanir fóru að berast skipti fréttastofan um mynd. Síðari myndin er tekin úr meiri fjarlægð og á henni er mun erfiðara að greina tegundir bílanna sem lentu í árekstrinum. Enn sést þó einn bíllinn inni í hliðinni á öðrum, sem er utanvegar. Þriðji bíllinn sést hins vegar ekki á þessari mynd þar sem viðbragðsaðilar standa í beinni sjónlínu frá myndavélinni að bílnum.
Á Facebook-síðu fréttastofu RÚV eru ritaðar þó nokkrar kvartanir vegna myndbirtingarinnar. Sumar þeirra eru ritaðar eftir að skipt var um mynd svo að það hefur ekki dugað til að sefa óánægjuraddirnar:
„Í alvöru talað, það er engin þörf á svona myndbirtingu.“
„Það er allt of snemmt að vera með svona myndbirtingar, örfáir tímar síðan slysið var.“
„Þetta er bara ekki í lagi, svona myndbirtingar eiga aldrei rétt á sér.“
„En eitt skelfilega slysið, hlífið fólki við myndum af slysstað.“
„Nei, halló svona myndir er ekki tímabært að birta.“
„Það er í alvöru bara verið að birta mynd af slysstað!!?“
„Svo mikið tillitsleysi.“
Einn einstaklingur segist hafa hringt í fréttastofuna til að kvarta og sá sem varð fyrir svörum hafi sagt myndbirtinguna vera í samræmi við vinnureglur en hafi þakkað fyrir ábendinguna.
Til samanburðar má nefna að árið 2024 úrskurðaði siðanefnd Blaðamannafélagsins um kæru vegna myndbirtingar Vísis frá slysstað á Grindavíkurvegi, þetta sama ár. Í slysinu létust hjón en það var dóttir þeirra sem kærði myndbirtinguna. Sagði nefndin að fréttir af alvarlegum umferdarslysum vörðuðu almannahagsmuni og ættu erindi til almennings. Á umræddri mynd væri ekki hægt að greina um hvaða bíl væri að ræða. Taldi nefndin blaðamann Vísis ekki hafa brotið siðareglur Blaðamannafélagsins.