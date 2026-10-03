Mun mögulega hefja sérstaka athugun á málshraða atvinnuvegaráðuneytisins vegna ítrekaðra kvartana

Umboðsmaður Alþingis hefur upplýst atvinnuvegaráðuneytið um að til skoðunar sé að embættið taki upp frumkvæðisathugun vegna ítrekaðra kvartana yfir þeim tíma sem taki yfirleitt ráðuneytið að úrskurða um kærur vegna vörslusviptinga Matvælastofnunar á dýrum.
Þetta kemur fram í bréfi umboðsmanns vegna kvörtunar þar sem viðkomandi kvartaði yfir þeim langa tíma sem liðið hefði frá því að vörslusvipting Matvælastofnunar á hundi hefði verið kærð til atvinnuvegaráðuneytisins, án þess að niðrustaða lægi fyrir. Segir umboðmaður að ekki sé fyllilega ljóst hvort að kæran hafi verið dregin til baka og ákveðið í staðinn að leita til dómstóla, þótt því sé haldið fram í kvörtuninni.
Af þeim sökum segist umboðsmaður ekki geta haldið áfram meðferð kvörtunarinnar áfram þar sem samkvæmt lögum verði að ljúka meðferð á stjórnsýslustigi áður en hægt sé að kvarta til embættisins. Því verði að bíða eftir úrskurði atvinnuvegaráðuneytisins áður en embættið geti tekið kvörtunina til frekari meðferðar.
Umboðsmaður bendir einnig á að þar sem vísað sé til þess í kvörtuninni að til standi að leita til dómstóla þá hafi þeirri reglu verið fylgt að taka ekki kvartanir til meðferðar ef dómstólar séu að fjalla um sömu mál.
Frumkvæði
Umboðsmaður segir hins vegar í bréfi vegna kvörtunarinnar að undanfarin misseri hafi borist fleiri kvartanir sem lúti að töfum á málsmeðferð ráðuneytisins í sams konar málum og ráðuneytið hafi verið upplýst um að til athugunar sé að umboðsmaður hefji frumkvæðismál vegna þeirra.
Með sams konar málum er væntanlega átt við vörslusviptingar á dýrum fremur en mál sem varða dýravelferð almennt.
Þegar skoðaðir eru úrskurðir atvinnuvegaráðuneytisins í nokkrum málum, þar sem ákvarðanir Matvælastofnunar um vörslusviptingar á dýrum hafa verið kærðar, virðist málsmeðferðartíminn vera yfirleitt í kringum 7-9 mánuðir.
Þann 14. ágúst á þessu ári staðfesti ráðuneytið vörslusviptingu Matvælastofnunar á tveimur hundum en hún var kærð 5. janúar.
Þann 10. júlí var vörslusvipting á ketti staðfest en hún var kærð 4. nóvember 2025.
Þann 14. október 2025 var vörslusvipting á kettlingi staðfest en hún hafði verið kærð 18. mars.
Síðasta dæmið sem hér verður nefnt er úrskurður frá 15. febrúar 2024, en þá voru þessi mál á hendi matvælaráðuneytisins, en þá var vörslusvipting á tveimur hundum staðfest en hún hafði verið kærð 18. september 2023.
Hvort þessi dæmi og fleiri dugi til að umboðsmanni þyki ástæða til að hefja athugun á málshraða atvinnuvegaráðuneytisins hvað varðar kærur vegna vörslusviptinga Matvælastofnunar á eftir að koma í ljós.