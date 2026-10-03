Furðar sig á viðbrögðum Ásdísar við gagnrýni á umdeilt útboð - „Bæði stjórnmálamenn og því kannski eðlilegt að við stundum stjórnmál“

Jónas Már Torfason oddviti Samfylkingarinnar í bæjarstjórn Kópavogs furðar sig á viðbrögðum Ásdísar Kristjánsdóttur, bæjarstjóra og oddvita Sjálfstæðisflokksins, við gagnrýni hans á útboð bæjarins vegna framkvæmda við stúku við Kórinn. Útboðið var úrskurðað ólögmætt af kærunefnd útboðsmála og skaðabótaskylda bæjarins vegna þessa viðurkennd. Ásdís segir gagnrýni Jónasar dapurlega og hann misskilji úrskurðinn. Jónas vill hins vegar meina að þetta séu dæmigerð viðbrögð Ásdísar við gagnrýni, að kasta fram ásökunum um bíræfna pólitíska árás, en þau séu á endanum bæði stjórnmálamenn og hans hlutverk í minnihluta sé að veita aðhald.
DV hefur greint frá gagnrýni Jónasar á framkvæmd útboðsins. Sagði hann meðal annars að svona hafi farið af því flýtirinn hafi verið svo mikill svo að hægt hefði verið að taka fyrstu skóflustungu daginn fyrir sveitarstjórnarkosningar í maí. Hætt hafi verið við það eftir að útboðið hefði verið kært.
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Í samtali við Vísi neitaði Ásdís því og sagði Jónas misskilja úrskurð kærunefndar útboðsmála. Hún sagði að útboðið í heild sinni hefði ekki verið úrskurðað ólögmætt heldur aðeins hluti þess. Bærinn hafi verið að prófa sig áfram með nýja útboðsleið.
Úrskurðurinn hefur ekki verið birtur á vef Stjórnarráðsins þar sem úrskurði nefndarinnar birtast alla jafna.
Sagði Ásdís, sem var eins og kunnugt er bæjarstjóri Kópavogs allt síðasta kjörtímabil, um þau orð Jónasar að asinn við útboðið hafi verið mikill svo hægt væri að taka skóflustungu daginn fyrir kosningar, en hætt svo við það eftir að útboðið var kært:
„Dapurlegt pólitískt útspil.“
Stjórnmál
Jónas svarar Ásdísi í yfirgripsmiklum pistli á Facebook. Hann segir Ásdísi svara gagnrýni á hennar störf iðulega með sama hætti, að þar sé um einhvers konar bíræfna pólitíska árás að ræða sem sé byggð á misskilningi:
„Það er í fyrsta lagi augljós útúrsnúningur til að komast hjá því að svara fyrir efnisatriði málsins. Í öðru lagi erum við Ásdís bæði stjórnmálamenn og því kannski eðlilegt að við stundum stjórnmál. Það er hlutverk mitt í minnihluta að veita meirihlutanum aðhald sem stundum felst í því að benda á handvömm við stjórn bæjarins. Ég er ekki feiminn við það hlutverk og dettur ekki í hug að skorast undan þeirri skyldu.“
Jónas segir augljós merki um að í þessu máli hafi pólitískur metnaður Ásdísar valdið Kópavogsbæ tjóni og tefji enn byggingu stúku við Kórinn sem HK hafi beðið eftir síðan 2012:
„Stjórnmálamenn eiga auðvitað að standa við loforð sín. Ég held samt að það fari betur að þeir horfast í augu við það að hafa ekki náð öllum markmiðum sínum en að hlaupa af stað í illa ígrundaðar aðgerðir til að bjarga andliti fyrir kosningar.“
Ferill
Jónas fer síðan ítarlega yfir feril málsins og vísar í opinberar fundargerðir og önnur gögn máli sínu til stuðnings,
Í byrjun árs 2025 hafi málið verið tekið fyrir í bæjarráði á grundvelli frumhönnunar á stúkunni. Þáverandi framkvæmdastjóri HK hafi skrifað bæjarráði bréf þar sem fram hafi komið að samráð við félagið hefði verið ófullnægjandi, þess óskað að eiga samtal við bæjaryfirvöld og hvatt til stillingar, enda um meiriháttar fjárfestingu að ræða sem þyrfti að taka mið af þörfum íþróttafélagsins og hverfisins. Þáverandi minnihluti hafi lagst gegn því að halda áfram með málið og hvatt til stillingar og samtals við HK, en meirihluti Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks haldið málinu áfram.
Jónas segir enn fremur að þegar kæra lá fyrir, sem í útboðsmálum stöðvi rétt sveitarfélags til að gera samning á grundvelli viðkomandi útboðs, hafi meirihluti bæjarstjórnar engu að síður samþykkt tilboðið samkvæmt hinu kærða útboði með „fyrirvara um niðurstöður kærunefndar útboðsmála“. Þetta hafi verið tveimur vikum fyrir kosningar í vor. Í júlí hafi síðan kærunefnd útboðsmála staðfest stöðvun samningsgerðar. Á þessum fundi bæjarstjórnar hafi minnihlutinn varað við því að verið væri að fara of geyst og að gögn væru ófullnægjandi.
Ekki út í bláinn
Í áðurnefndu samtali við Vísi sagði Ásdís að aldrei hafi staðið til að taka fyrstu skóflustungu að stúkunni daginn fyrir kosningar. Sagði hún að þessi fullyrðing Jónasar virtist byggja á getgátum sem hann hefði heyrt úti í bæ.
Jónas segist hins vegar hafa traustar heimildir fyrir þessu:
„Í kosningabaráttunni var það altalað að búið væri að ákveða dagsetningu fyrir skóflustungu að stúkunni degi fyrir kjördag, sem einhvers konar „móment“ í kosningabaráttunni. Þetta geta aðrir bæjarfulltrúar minnihlutans, þvert á flokka, staðfest. Það ættu sömuleiðis einhverjir innan úr HK að geta gert, sem þó væntanlega myndu ekki vilja koma fram undir nafni. Þetta kom úr mismunandi áttum innan HK, enda eru frambjóðendur iðulega í samskiptum við haghafa í kosningabaráttu. Bæjarstjóri lætur bera á því að þetta sé byggt á samtölum við fólk á förnum vegi, en þetta eru upplýsingar sem fengnar eru innan úr íþróttafélaginu.“
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