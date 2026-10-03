Fimleikafélagið Björk órekstrarhæft við óbreyttar aðstæður - Mælt með að Hafnarfjarðarbær stöðvi greiðslur ef ekkert breytist

Fluttar voru fréttir af því í vikunni að vegna fjárhagserfiðleika hefði Fimleikafélagið Björk í Hafnarfirði gripið til þess að segja öllum þjálfurum félagsins upp störfum. Bæjaryfirvöld hétu því að aðstoða félagið við koma sér á réttan kjöl til að starfsemin yrði tryggð. Það kom hins vegar lítið fram um í hversu slæmri stöðu fjárhagur félagsins væri en á fimmtudag var tekin fyrir á fundi bæjarráðs skýrsla sérstkrar eftirlitsnefndar um fjárhag allra íþróttafélaga í bænum. Fram kemur í skýrslunni að fjárhagur Bjarkar stendur einna verst af öllum íþróttafélögum bæjarins. Í lok síðasta árs var eigið fé neikvætt og í skýrslunni kemur beinlínis fram að við óbreyttar aðstæður sé félagið ekki rekstrarhæft. Einnig eru gerðar athugasemdir við reikningsskil félagsins og þau sögð ekki fullnægjandi þótt þau hafi batnað. Fram kemur í skýrslunni að rekstur félagsins hafi verið mjög erfiður og ýmsar leiðir reyndar til að bæta stöðuna. Mælir nefndin með því að Hafnarfjarðarbær stöðvi greiðslur til félagsins ef engar breytingar verði á stöðu þess og rekstri og gerir ýmsar tillögur um hvernig bæta skuli úr. Nefndin virðist þó taka undir með félaginu, þó aðeins á almennum nótum, um að einn helsti vandi þess sé skortur á samræmingu í rekstrarsamningum og þar með greiðslum bæjarins til íþróttafélaga.
Eftirlitsnefnd með fjármálum íþrótta- og æskulýðsfélaga í Hafnarfirði tók til starfa árið 2017. Nýjasta skýrsla hennar var tekin fyrir á fundi bæjarráðs á fimmtudag en svo virðist sem að um lokaskýrslu nefndarinnar, fyrir síðasta kjörtímabil, sé að ræða og að hún hafi þar með lokið störfum. Hvort kosið verður í nefndina til næstu fjögurra ára kom ekki fram í fundargerð bæjarráðs.
Björk
Þegar kemur að Fimleikafélaginu Björk þá koma fyrir í skýrslunni eins og hjá öðrum íþróttafélögum í bænum fyrir niðurstöður úr ársreikningum áranna 2024 og 2025.
Í lok árs 2025 var 16,9 milljóna króna tap af rekstri félagsins en árið 2024 var tapið 4,8 milljónir. Handbært fé frá rekstri var í árslok 2024 neikvætt um 4,1 milljón en neikvætt 22,2 milljónir í lok árs 2025. Eignir jukust á árinu 2025 en skuldirnar hækkuðu enn meira. Eignir Bjarkar námu í árslok 2024 24,4 milljónum króna en í lok árs 2025 37,7 milljónum. Skuldir hækkuðu úr 51,5 milljónum í 81,7. Eiginfjárstaðan versnaði því enn og fór frá því að vera neikvæð um 27,1 milljón króna í árslok 2024 í að vera neikvæð um rétt yfir 44 milljónir króna.
Ársreikningur
Miðað við þessar tölur er ljóst að fjárhagsstaða Bjarkar er afar slæm og virðist vart hægt að draga aðrar ályktarnir en að ef um fyrirtæki væri að ræða þá væri reksturinn farinn í þrot.
Í skýrslu nefndarinnar segir að hún hafi raunar þurft að fara fram að félagið endurgerði ársreikninginn fyrir árið 2025.
Farið hafi verið yfir með framkvæmdastjóra þær aðfinnslur sem nefndin hefði talið vera til staðar er vörðuðu reikningsskil félagsins. Í framhaldi af því hafi verið óskað skýringa og einnig boðað til fundar með stjórnarformanni félagsins. Á fundi með stjórnarformanni hafi verið farið yfir ábendingar og athugasemdir nefndarinnar er vörðuðu reikningsskil félagsins og óskað eftir endurbættum reikningsskilum fyrir rekstrarárið 2025, ásamt endurbættum rekstraráætlunum komandi ára. Ábendingum og athugasemdum hafi verið komið til formanns í kjölfar funda.
Segir nefndin enn fremur að endurgerð reikningsskil Bjarkar vegna ársins 2025 hafi borist nefndinni þann 8. júní 2026 og í kjölfar þess verið fundað með framkvæmdastjóra og stjórnarformanni. Fram hafi komið að ekki hafi allar ábendingar og eða athugasemdir nefndarinnar verið kláraðar en mikið hafi komið til við yfirferð og fram komið hjá stjórnendum félagsins að vissulega hefði verið þörf á að fara í þessa vinnu, þó að ljóst mætti vera að þessari vinnu væri ekki lokið þó að endurgerður ársreikningur lægi fyrir.
Líka 2024
Eftirlitsnefndin segist einnig í skýrslunni hafa áður gert athugasemdir við stjórnendur Bjarkar.
Vegna fjárhagsstöðu félagsins hafi nefndinni verið falið á árinu 2024 að fara sérstaklega yfir rekstur félagsins. Óskað hafi verið eftir rekstrar- og fjárhagsáætlun frá félaginu ásamt upplýsingum um þáverandi skuldastöðu félagsins. Nefndinni hafi ekki borist fullnægjandi rekstraráætlun fyrir árið 2024. Brugðið hafi verið á það ráð að einn fulltrúi nefndarinnar ásamt rekstrarstjóra hittu framkvæmdastjóra félagsins tvisvar við að vinna að réttri eða raunhæfri rekstraráætlun. Hluti af þessari vinnu hafi snúist um það að skoða hvort að framlag Hafnarfjarðarbæjar vegna rekstrar íþróttahúss félagsins við Haukahraun væri í takt við það sem kostaði að reka það, ásamt því að kanna samanburð á framlögum til sambærilegra eininga.
Í framhaldi af því hafi félagið farið fram á viðbótarstyrk vegna vörsluskatta, sem það hafi fengið, en sá styrkur hafi ekki reynst nægur til að koma félaginu á réttan kjöl. Seinna hafi félagið fengið fyrirframgreiðslur frá Hafnarfjarðarbæ sem ekki hafi leyst vandann sem á endanum hafi leitt til þess að bærinn veitti félaginu lán sem nefndin segir að virðist ekki hafa dugað til að koma félaginu í rekstrarhæft ástand.
Gengur ekki upp
Nefndin segir að enn sé ýmislegt athugavert við rekstur Bjarkar.
Að mati nefndarinnar eru endurgerð reikningsskil og fjárhagsáætlun Bjarkar vegna næsta árs og næstu ára ekki fullnægjandi gögn, en vissulega séu endurgerðu gögnin mun greinarbetri en upprunaleg gögn sem félagið skilaði. Nefndin segir að enn séu til staðar veikleikar í tekjuskráningu og skortur á þekkingu er varði tekjuferli félagsins. Jafnframt séu forsendur fjárhagsáætlunar ekki nægilega vel rýndar. Varðandi aðgerðaáætlun sé ljóst miðað við stöðu eiginfjár, skuldasöfnunar og áframhaldandi rekstur sé rekstrarmódel félagsins ekki að ganga upp að óbreyttu.
Það sé ljóst að aðkoma bæjarins þurfi að vera meiri í formi aðstoðar og að finna félaginu nýtt rekstrarmódel svo að starfsemin lendi ekki í enn meiri ógöngum. Mögulega þurfi Hafnarfjarðarbær að taka yfir rekstur húsnæðis Bjarkar og skipa mögulega tilsjónarmann með rekstri félagsins eða þar til að staða félagsins nálgist aftur rekstrarhæfi.
Aðgerðir
Nefndin setur fram fjórar tillögur um málefni Bjarkar.
Í fyrsta lagið að félagið fari í að endurskipuleggja starfsemi sína og setji upp raunhæfa áætlun um starfsemina til næstu 3-5 ára.
Í öðru lagi að félagið taki upp virkt samtal við Hafnarfjarðarbæ um möguleika þess að styðja við reksturinn og eða endurhugsa rekstrarmódel félagsins.
Í þriðja lagi að félagið skili uppgjöri miðað við fyrstu átta mánuði ársins 2026 ásamt nálgun þess að ná rekstrarhæfi og skili því eigi síðar en 30. september 2026. Það kemur ekki fram í fundargerð bæjarráðs hvort þessi skil hafi gengið eftir.
Loks leggur nefndin til að ef ekkert gerist þá verði greiðslum Hafnarfjarðarbæjar til Bjarkar hætt á árinu 2027.
Samræming
Þegar tilkynnt var um uppsagnir allra þjálfara Bjarkar sagði Hilmar Ingimundarson framkvæmdastjóri félagsins í samtölum við fjölmiðla að einn helsti vandi þess væri skortur á samræmi í rekstrarsamningum íþróttafélaga í bænum. Bærinn greiddi félaginu lægri upphæðir á hvern iðkanda en önnur íþróttafélög fengju. Það hafi neytt félagið til að innheimta þeim mun hærri æfingjagjöld og það sem flækti reksturinn enn frekar væri hækkandi launa- og rekstarkostnaður.
Eftirlitsnefnd með fjármálum íþróttafélaga nefnir ekki Björk sérstaklega í því samhengi en segir í skýrslu sinni að mikilvægt sé að ná að klára að uppfæra og samræma samninga Hafnarfjarðabæjar við íþróttafélögin fyrir lok árs 2026.
Valdimar Víðisson fulltrúi Framsóknarflokksins í bæjarráði tók undir þetta í bókun.
Framtíðin
Málefni Bjarkar voru einnig rædd á bæjarstjórnarfundi í Hafnarfirði á þriðjudag.
Þórður Þórarinsson bæjarstjóri sagði á fundinum að starfsemi Bjarkar skipti miklu máli. Hann sagði bæinn hafa boðið félaginu rekstrarráðgjöf til að ná aftur rekstrarhæfni en félagið mun hafa þegið það boð. Bærinn hafi í nokkurn tíma veitt félaginu víðtæka aðstoð og ráðgjöf og fyrirgreiðslu en í hverju hún nákvæmlega fólst er tíundað hér að ofan. Vildi Þórður hins vegar meina að rekstrarsamningur Bjarkar við bæinn væri áþekkur samningum við önnur íþróttafélög í bænum. Hann minnti einnig á að Björk væri þriðja stærsta íþróttafélag Hafnarfjarðar og fjölmennast þegar kæmi að fjölda stúlkna meðal iðkenda. Lögð væri áhersla á að standa vörð um starfsemi félagsins fyrir börn og ungmenni á meðan fjárhagsstaða þess væri til skoðunar.
Kristín Thoroddsen bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og formaður fræðsluráðs kom næst upp í pontu og lagði áherslu á að starfsemi félagsins yrði ekki fyrir hnekki á meðan rekstrarvandi þess væri til skoðunar. Vinna væri í gangi með forsvarsmönnum félagsins til að bæta stöðuna en staðinn yrði vörður um starfsemina.
Í vikunni var einnig haldinn upplýsingafundur með foreldrum ungra iðkenda hjá Björk. Í tilkynningu á heimasíðu félagsins segir að á fundinum hafi verið farið yfir fjárhagsstöðu félagsins, samskipti við Hafnarfjarðarbæ og næstu skref í rekstrinum. Markmiðið sé að halda íþróttastarfi félagsins óbreyttu fram á vorið 2027 og tryggja sem besta samfellu fyrir iðkendur. Foreldrar hafi lýst yfir áhyggjum af óvissu um framhaldið, en jafnframt hafi komið fram mikil samstaða um mikilvægi starfs Bjarkar fyrir börn og ungmenni og vilji til að leggja félaginu lið. Áfram verði unnið að lausnum til að styrkja rekstrargrundvöll félagsins og skapa skýrleika um framhaldið.
Ljóst er því að óvissan um framtíð Bjarkar er nokkur en eindreginn vilji er til þess að halda starfsemi félagsins áfram. Það er hins vegar einnig ljóst að rekstur félagsins gengur ekki upp að öllu óbreyttu. Einhverjar breytingar verða því að eiga sér stað til að tryggja starfsemi félagsins til framtíðar en hverjar þær kunna að verða á eftir að koma í ljós.