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Alvarlegt umferðarslys á Austurlandi

Ritstjórn DV
Ritstjórn DV
Laugardaginn 3. október 2026 13:03
Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út vegna slyssins. Mynd: Landhelgisgæslan.

Um klukkan hálf tólf í dag barst lögreglu á Austurlandi tilkynning um alvarlegt umferðarslys á Jökuldal við Háreksstaðakvísl. Þetta kemur fram í tilkynningu frá embættinu.

Kemur fram að í tilkynningu til lögreglu hafi komið fram að fjórir bílar hefðu lent í árekstri, átta einstaklingar hafi verið um borð í bílunum og einhverjir þeirra væru alvarlega slasaðir. Viðbragðsaðilar hafi þegar verið boðaðir á vettvang; sjúkralið, björgunarsveitir, þyrla Landhelgisgæslu og Rauði krossinn auk lögreglu. Hópslysaáætlun hafi verið virkjuð.

Segir að lokum í tilkynningu lögreglunnar á Austurlandi að vegurinn um Jökuldal sé lokaður meðan vinna á vettvangi standi yfir. Ekki sé á þessu stigi hægt að gefa frekari upplýsingar. 

 

Lögreglan á Austurlandi

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