Alvarlegt umferðarslys á Austurlandi

Um klukkan hálf tólf í dag barst lögreglu á Austurlandi tilkynning um alvarlegt umferðarslys á Jökuldal við Háreksstaðakvísl. Þetta kemur fram í tilkynningu frá embættinu.
Kemur fram að í tilkynningu til lögreglu hafi komið fram að fjórir bílar hefðu lent í árekstri, átta einstaklingar hafi verið um borð í bílunum og einhverjir þeirra væru alvarlega slasaðir. Viðbragðsaðilar hafi þegar verið boðaðir á vettvang; sjúkralið, björgunarsveitir, þyrla Landhelgisgæslu og Rauði krossinn auk lögreglu. Hópslysaáætlun hafi verið virkjuð.
Segir að lokum í tilkynningu lögreglunnar á Austurlandi að vegurinn um Jökuldal sé lokaður meðan vinna á vettvangi standi yfir. Ekki sé á þessu stigi hægt að gefa frekari upplýsingar.