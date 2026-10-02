Vill að Gunnar Svan verði úrskurðaður látinn

Móðir Gunnars Svans Björgvinssonar, en hann hvarf á Eskifirði árið 2023, hefur birt stefnu til staðfestingar á andláti hans. Höfðar hún mál fyrir Héraðsdómi Austurlands með kröfu um að kveðinn verði upp dómur um að hann skuli talinn látinn. Dánardagur hans verði ákveðinn 28. febrúar árið 2023 en þann dag sást síðast til hans.
Um málsatvik segir í stefnunni:
„Sóknaraðili kveður son hennar, Gunnar Svan Björgvinsson, hafa horfið sjónum manna síðla í febrúar 2023. Lögreglunni á Austurlandi hafi verið tilkynnt um hvarf hans 5. mars 2023 eftir að leigusali hans hafi ekki orðið hans var í nokkurn tíma. Við rannsókn lögreglu hafi komið í ljós að síðasta þekkta bankafærsla Gunnars Svans hafi átt sér stað 24. febrúar 2023 og síðasta símtal úr farsíma hans hafi verið 19. febrúar 2023.
Í kjölfar tilkynningarinnar hafi hafist mjög umfangsmikil leit lögreglu, björgunarsveita, Landhelgisgæslu og kafara sérsveitar ríkislögreglustjóra í lofti, á landi og í sjó sem engan árangur hafi borið. Hinn 3. febrúar 2025 hafi lögregla formlega lokið rannsókn málsins sökum þess að engar nýjar vísbendingar höfðu komið fram um afdrif hans.“
Stefnan er birt í Lögbirtingablaðinu en móðirin segir kröfu sína eiga stoð í lögum um horfna menn. Hún bendir á að Gunnar Svan hafi nú verið horfinn í meira en þrjú ár og telja megi vafalaust að hann sé látinn. Ítarleg leit hafi verið gerð að honum með tiltækum ráðum. Telur hún engar líkur á öðru en að hann sé látinn. Rétt sé og eðlilegt, að þessum tíma liðnum, að sú staðreynd sé endurspegluð í hinum ýmsu opinberu kerfum sem hafa að geyma upplýsingar um Gunnar Svan, auk þess sem það myndi færa fjölskyldu hans lúkningu á málinu að dómur yrði kveðinn upp um að hann skuli talinn látinn.
Málið verður tekið fyrir í Héraðsdómi Austurlands á Egilsstöðum 7. janúar 2027.