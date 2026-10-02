Varpa fram kenningum um uppsögn Harðar: „Annars eigið þið skilið að sitja uppi með sögusagnir“

Hörður Arnarson ákvað í gær að láta af störfum sem forstjóri Landsvirkjunar eftir 17 ár í starfi, fór hann beint í frí og ætlar svo að starfa úr októbermánuð. RÚV greindi frá því að fram hefði komið á starfsmannafundi að hann væri að hætta út af „ágreiningi um stjórnarhætti“. Þá sagði Brynja Baldursdóttir, stjórnarformaður Landsvirkjunar, að Hörður hefði stýrt fyrirtækinu í 17 ára og eðlilega væri fólk ekki alltaf sammála.
Sjá einnig: Hörður hættir vegna ágreinings
Þar sem ekki liggur fyrir nánari ástæða en þetta þá hafa spunnist upp miklar kenningar um hvað búi nákvæmlega þarna að baki.
Kenning um sölu Landsvirkjunar skotin niður
Haukur Arnþórsson stjórnsýslufræðingur deildi sinni kenningu á Facebook í morgun sem byggir á því að Hörður fór á fund Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra fyrir starfsmannafundinn.
„Ég giska á að Daði Már - munum að fjármálaráðherra fer með eignarhluti félaga í eigu ríkisins - hyggist selja hlut í Landsvirkjun og breyta rekstrarformi þess. Hann skipaði í stjórn Landsvirkjunar á s.l. vori og það er eitthvað í nýrri stefnu sem deilt er um. Ég giska á að Hörður sé þessum fyrirætlunum ósammála,“ segir Haukur.
„Heimsókn Harðar til forsætisráðherra í gær - en henni kemur málið strangt tekið ekki við í ráðherrastjórnsýslunni - bendir til að erindið hafi verið að kvarta undan stjórn Landsvirkjunar og fjármálaráðherra. Munum að hann átti að ganga á fund síðarnefnda ráðherrans í gær og kveðja hann.“
Svanborg Sigmarsdóttir, framkvæmdastjóri Viðreisnar, flokks Daða Más Kristóferssonar fjármála- og efnahagsráðherra, skaut þessa kenningu niður og sagði engar áætlanir uppi um að selja Landsvirkjun. Því svaraði Haukur með:
„Þá er mörgum létt. En þið verðið að segja þjóðinni um hvað ágreiningurinn snýst. Annars eigið þið skilið að sitja uppi með sögusagnir.“
Ágreiningur án brota á reglum
Björn Bjarnason, fyrrverandi ráðherra, rifjar upp á síðu sinni í dag að í fyrra hafi Daði Már skipt út allri stjórn Landsvirkjunar, sem séu óvenju hrein stjórnarskipti.
„Þegar sami forstjóri stýrir stóru fyrirtæki í 17 ár mótast óhjákvæmilega ákveðin verkaskipting milli hans og stjórnar. Forstjórinn býr yfir mikilli þekkingu, reynslu og tengslum og hefur mótað starfshætti fyrirtækisins um langt árabil. Ný stjórn kann að líta öðrum augum á þessa verkaskiptingu og vilja leggja meiri áherslu á eigið hlutverk og ábyrgð,“ segir Björn.
„Þarna getur því skapast ágreiningur án þess að nokkur þurfi að hafa brotið reglur eða brugðist skyldum sínum.“
Spurningin sé ekki hvort hafi rétt eða rangt fyrir sér, heldur hvort uppsögnin tengist verkaskiptingu forstjóra og stjórnar ef stjórnarskiptin í fyrra. „Svarið við þeirri spurningu segir meira um starfslok Harðar en vangaveltur um arðgreiðslur eða önnur einstök mál,“ segir Björn.
Arðgreiðslur sem forsætisráðherra kannast ekki við
Týr, dálkur Viðskiptablaðsins sem skrifaður er af nafnlausum aðila í viðskiptalífinu, segir málið alvarlegt þar sem Landsvirkjun standi núna í samningaviðræðum við Alcoa um raforkuverð.
„Ef stjórn Landsvirkjunar gerir ekki hreint fyrir sínum dyrum fljótt mun pressan á fyrirtækið aukast. Þá mun fjármálaráðherrann hugsanlega neyðast til að skipta stjórnarformanninum og jafnvel allri stjórninni út,“ segir í dálknum
Kristrún sagði við RÚV í gær að ágreiningurinn hafi ekki snúist um arðgreiðslur, Týr segir að það sé samt sagan sem sé í gangi:
„Sú saga fer fjöllum hærra að fjármálaráðherrann vilji, líkt og meðreiðasveinar hans í ríkisstjórninni gerðu með Orkuveituna, taka peninga út úr fyrirtækinu án nokkurs samhengis við rekstur þess,“ segir í dálknum. „Forsætisráðherrann kannast ekki við þetta. En gefum henni tíma.“