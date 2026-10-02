Þórður Snær segir þetta ástæðuna fyrir því að ríka fólkið vilji ríkisstjórnina burt

Þórður Snær Júlíusson, framkvæmdastjóri þingflokks Samfylkingarinnar, segir að eigið fé tekjuhæstu tíundar þjóðarinnar hafi vaxið um 92 prósent eða 2.289 milljarða króna í tíð síðustu ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokksins, Framsóknarflokks og Vinstri grænna, það sé ástæðan fyrir því að ríkasta fólk landsins sjái eftir þeirri ríkisstjórn og vilji núverandi ríkisstjórn burt.
Innihaldsrýr barlómur hægrihlaðvarpamanna
„Eini hópurinn sem á umtalsvert eigið fé í öðrum eignum en þeim sem búið er í er tekjuhæsta tíund landsins. Sá hópur, sem telur 23.388 fjölskyldur, átti alls um 5.345 milljarða króna í eigin fé um síðustu áramót. Það þýðir að helmingur alls eigin fjár í landinu var í höndum þessa hóps,“ segir Þórður Snær í grein á vef sínum í dag.
„Eigið fé hans óx um 92 prósent í tíð síðustu ríkisstjórnar Vinstri grænna, Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks, eða um 2.289 milljarða króna. Það er því ekki skrýtið að efsta lagið sjái mjög eftir þeirri stjórn, enda vann hún fyrst og síðast fyrir það.“
Það sé ekki tilviljun að ríkisstjórnin njóti meiri stuðnings í könnunum en ríkisstjórnir sem á undan komu nú þegar kjörtímabilið er hálfnað. „Þegar innihaldsrýrum barlómi stjórnarandstæðinga, fjölmiðla þeirra og hægrihlaðvarpamannanna sleppir stendur eftir að Ísland byggir á sterkum grunni.“
Hópur sem hefur sankað að sér flestum eignum
Þórður Snær segir að efsta tekjutíundin sé hópur sem eigi fjármagnseignir, peningar sem það lætur „vinna fyrir sig“.
„Það eru til að mynda vextir af innlánum, arður eða söluhagnaður af verðbréfum eða leigutekjur af lausafé og af útleigu fasteigna. Þeir sem fá mestar fjármagnstekjur á Íslandi eru því sá hópur einstaklinga sem á flest hlutabréf og flestar fasteignir. Sá hópur sem hefur sankað að sér flestum eignum.“
Þegar litið er í skattframtöl sjáist að fjármagnstekjurnar, sem eru alls 355 milljarðar króna, aukast aðeins um sex milljarða króna á milli ára, eða 1,7 prósent.
„Til samanburðar jukust þær um 25 prósent milli áranna 2022 og 2023 þegar örvunaraðgerðir síðustu ríkisstjórnar, sem steikti hagkerfið með ofþenslu, voru enn á fullu gasi. Af þessum fjármagnstekjum sem féllu til á síðasta ári þénaði efsta tekjutíundin 244 milljarða króna, eða um 68 prósent þeirra allra. Það er aðeins lægra hlutfall en árin á undan.“
Öskri undan afnámi pilsfaldakapítalisma
Þórður Snær segir meðal ástæðan þess að ríkustu tíu prósentin tóku til sín meira fé í tíð síðustu ríkisstjórnar hafi verið efnahagsaðgerðirnar eftir heimsfaraldurinn.
„Með þeim var lánsfé gert ódýrara og tækifæri þeirra sem áttu umtalsvert fjármagn til að ávaxta það enn meira, sérstaklega í fasteignum og hlutabréfum sem ruku upp í verði, til að hagnast mikið urðu mýmörg,“ segir hann.
„Margar þessara kostnaðarsömu ívilnana áttu það sameiginlegt að enda fyrst og síðast hjá hópum sem þurftu ekki endilega á þeim að halda. Auk þess var mörgum þeirra viðhaldið allt of lengi með gríðarlegum kostnaði fyrir ríkissjóð. Það leiddi til þess að mjög efnað fólk gat efnast enn meira á kostnað ríkissjóðs, sem var rekinn með mörg hundruð milljarða króna halla. Peningar voru færðir frá okkur öllum til fárra en vinveittra síðustu ríkisstjórn.“
Nú sé þessi ríkisstjórn að stoppa upp í þessi göt.
„Hún hefur verið að afnema skattaafslætti upp á marga milljarða króna á ári sem lentu hjá tekjuhæstu hópunum, sem þurfa sannarlega ekki á stuðningi að halda,“ segir Þórður Snær. Þarna liggi víglína stjórnmálanna í dag.
„Þetta hefur verið óvinsælt hjá þeim sem hafa notið og þingmenn á þeirra vegum hafa öskrað um að afnám þessa pilsfaldakapítalisma sé hið mesta óréttlæti. Í raun sé það skattahækkun að láta efstu tíundina, þá einu sem lækkaði skattbyrði sína í tíð ríkisstjórnar Vinstri grænna, Sjálfstæðisflokks og Framsóknar, borga eins og aðra.“