Þórarinn varar við óvæntri afleiðingu skattahækkunar: „Helgarpabbar landsins dæmdir í eilífa útlegð“

Fyrirhuguð hækkun virðisaukaskatts á baðlón heldur áfram að vekja líflegar umræður, en eins og greint hefur verið frá stendur til að hækka hann úr 11% í 24%.
Sitt sýnist hverjum um hugsanlegar afleiðingar þessarar hækkunar, en ýmsir hafa bent á að ferðaþjónustan sé í viðkvæmri stöðu um þessar mundir og hækkun gæti jafnvel leitt til lokana eða frestana á frekari uppbyggingu þessara vinsælu ferðamannastaða.
Þórarinn Leifsson, leiðsögumaður og rithöfundur, telur að hún gæti hins vegar haft nokkuð óvænta afleiðingu: Erlendir ferðamenn gætu í auknum mæli uppgötvað íslensku almenningssundlaugarnar.
Í færslu um málið á Facebook segist hann í sjálfu sér ekki vera mótfallinn auknum álögum á baðlón. Þeim hafi fjölgað mjög hratt um landið, raunar vaxið „eins og krabbamein“ og þau geti jafnvel verið til ama í starfi leiðsögumanna.
Hann telur þó annað og stærra vandamál geta skapast ef hækkun virðisaukaskatts skilar sér beint út í verðlag.
„Ef við hækkum skatta á baðlón og sú hækkun rennur inn í aðgöngumiða þá verður mikil hætta á því að ferðamenn sæki frekar í almenningsböðin okkar.“
Hann bendir á að verðmunurinn geti verið gríðarlegur og tekur sem dæmi sundlaugina á Seltjarnarnesi og Sky Lagoon.
„Þá verður bara spurning um tíma áður en nokkrir áhrifavaldar uppgötva að það er allt að því tíu sinnum ódýrara að fara út á Seltjarnarnes en Sky Lagoon. Eini raunverulegi munurinn er sá að þar er engin bjórdæla við hliðina á kaldavatnskrananum.“
Að hans mati gæti þurft lítið til að þessi vitneskja breiddist út meðal ferðamanna. Ein umfjöllun í stórum erlendum fjölmiðli á borð við Guardian eða CNN gæti dugað.
„Þar með yrði síðasta vígi íslenska „bolsins“ fallið á örfáum vikum. Rándýrt að fara í sund og helgarpabbar landsins dæmdir í eilífa útlegð. Við ættum að hugsa þetta aðeins betur.“
Umræða um fyrirhugaða skattahækkun hefur verið hörð að undanförnu. Áformin gera ráð fyrir að virðisaukaskattur á aðgang að baðlónum hækki úr 11 prósentum í 24 prósent.
Bjarnheiður Hallsdóttir, formaður Samtaka ferðaþjónustunnar, hefur verið meðal þeirra sem gagnrýnt hafa áformin. Í umræðum um málið hefur hún meðal annars varað við því að verðhækkanir geti dregið úr eftirspurn og þar með umsvifum og störfum í greininni.
Hún gerir ákveðnar athugasemdir við ummæli Þórarins.
„Hvernig eru baðlón óþolandi í starfi leiðsögumanna? Af hverju eins og krabbamein? Trufla baðlónin einhverja?“
Þórarinn viðurkennir að hann dragi vissulega upp ýkta mynd í lýsingum sínum.
„Þetta er ákveðið trikk í stíl, sem plataði þig til að bregðast við. Ég dreg upp dökka mynd og kem síðan með annan vinkil. Ég þarf varla að skýra það betur. Lestu niðurstöðuna: Við gætum glutrað niður lúxúsbaðlónum og eyðilagt einkarýmin. Þá tapa allir.“