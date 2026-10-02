Þaulskipulagt brot Íslendinga og Hollendinga endaði þegar húsbíllinn var stöðvaður í Laugardal

Fimm menn, tveir Ísleningar og þrír Hollendingar, hafa verið ákærðir fyrir stórfellt fíkniefnabrot, með því að hafa staðið að innflutningi á rúmlega 10 kg af amfetamíni og 2 kg af kókaíni.
Íslendingarnir tveir skipulögðu innflutninginn í samvinnu við samverkamenn sína þrjá í Hollandi. Hollendingarnir komu síðan með efnin til landsins, falin í fölskum rafgeymiskassa undir rúmi í húsbíl sem þeir komu með til Seyðisfjarðar miðvikudaginn 27. maí á þessu ári, með farþegaferjunni Norrænu, frá Hirtshals í Danmörku.
Tveir Hollendinganna óku húsbílnum frá Seyðisfirði að tjaldsvæðinu í Laugardal í Reykjavík. Þar voru þeir síðan handteknir, þann 29. maí, með efnin í vörslum sínum.
Einn Íslendinganna er síðan ákærður fyrir að hafa verið með ýmis fíkniefni, stera og lyfseðilsskyld lyf á heimili sínu í Hveragerði. Lögreglan fann þessi efni við húsleit á heimili hans og lagði hald á þau.
Aðalmeðferð verður í máli fimmmenninganna við Héraðsdóm Reykjavíkur þann 8. október næstkomandi.