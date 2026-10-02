Telur að það mætti breyta vinnumarkaðslöggjöfinni

„Sumir segja að hún hafi bara þjónað vel. Ég held að það sé hægt að breyta. Ég hef bent á það að ég vilji sjá eina löggjöf,“ segir Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, prófessor við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands, í þættinum Átakalínur. Í þætti helgarinnar er farið yfir íslenska vinnumarkaðsmódelið en Gylfi telur að núverandi löggjöf hafi að mörgu leyti staðist tímans tönn en það sé margt sem mætti laga og breyta.
„Það er alltaf verið að tala um að samræma kjör á milli vinnumarkaða, og það má kannski fara að samræma svona meira þessa vinnumarkaði tvo, og nú til dæmis er frumvarp fyrir Alþingi sem á að taka á ráðningarvernd opinberra starfsmanna. Ég held það sé allt í lagi að fara svolítið að tala þetta saman , lesa þetta svolítið saman.“
Á það við um þætti á borð við verkbann, verkfallsrétt, hvenær á að boða verkfall, aflýsa verkfalli og fleiri atriði.
„Vinnulöggjöfin frá 1938 er að hluta til barn síns tíma. Hvernig var ástandið? Það voru fá stéttarfélög, hvernig var eiginlega þjóðfélagsástandið árið 1938? Og bara orðalag í vinnulöggjöfinni sem má bera saman við löggjöfina frá '86 með opinberu starfsmennina. Það mætti alveg fara aðeins að skoða þetta.“
Flugvirkjar hjá Icelandair fóru í verkfall í ellefu klukkustundir 23. september síðastliðinn, því verkfalli var aflýst þegar ljóst var að sett yrðu lög á verkfallið. Gylfi segir að sambærilegum málum á hinum Norðurlöndunum hefði sáttasemjari getað frestað verkfallinu.
„Ég hef nú bent á það að við megum kannski alveg skoða það hvort eigi að takmarka rétt fámennari hópa til þess að stöðva stórar mikilvægar atvinnugreinar. Það er mjög heitt viðfangsefni en allt í lagi að varpa því fram í umræðuna,“ segir Gylfi.
„En það eru þarna hlutir sem eru svolítið eldfimir, eins og til dæmis að það hafa nú verið nokkrar ríkisstjórnir sem hafa verið með það í stjórnarsáttmála að veita ríkissáttasemjara frekari valdheimildir svo sem til þess að fresta verkfalli eins og þekkist á Norðurlöndunum þar sem þá ríkissáttasemjarar geta frestað verkfalli allt frá einni upp í þremur vikum. Þessi frestunarheimild er ekki hér. Ég hef bent á það meðal annars að lagasetning á verkföll hér á landi sé ákveðin birtingarmynd þess að sáttasemjarinn hefur ekki þessa frestunarheimild.“