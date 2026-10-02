Skúli Mogensen ómyrkur í máli og setur fimm milljarða uppbyggingu á ís

„Þetta er það mikil hækkun og kemur með svo skömmum fyrirvara að hún mun óhjákvæmilega setja strik í reikninginn,“ segir Skúli Mogensen í samtali við Morgunblaðið í dag en hann rekur sjóböðin í Hvammsvík þar sem mikil uppbygging var fyrirhuguð.
Til stendur að hækka virðisaukaskatt á baðlón og vegna þess hefur frekari uppbyggingu í Hvammsvík verið slegið á frest. Á teikniborðinu er svokallað „boutique“-hótel sem er blanda af minni húsum og lágreistum klösum af herbergjum. Samhliða því stendur til að auka afþreyingarmöguleika sem leynast í Hvalfirðinum, bæta við veitingastað og fjölga laugum.
En fyrirhuguð skattahækkun setur strik í reikninginn, að sögn Skúla.
„Áætluð heildarfjárfesting okkar er um 5 milljarðar króna á næstu þremur árum, en því miður tel ég að við þurfum að endurskoða þær áætlanir ef af þessari skattahækkun verður. Það er reyndar ekki eingöngu þessi fyrirhugaða skattahækkun. Það er einfaldlega mikil óvissa í farvatninu á mörgum sviðum um þessar mundir og slíkt gerir allar stærri langtímafjárfestingar erfiðari,“ segir Skúli í viðtalinu við Morgunblaðið.
Hann talar um „skammsýni“ sem geti haft neikvæð áhrif á ferðaþjónustuna og áframhaldandi vöxt hennar.
„Ef skattar og gjöld eru hækkuð það mikið og hratt að hægt er á fjárfestingum eða hætt við þær, þá getur ávinningurinn fyrir ríkissjóð orðið skammvinnur. Hærra skatthlutfall tryggir ekki sjálfkrafa hærri skatttekjur til lengri tíma ef fjárfesting, uppbygging og verðmætasköpun verða minni fyrir vikið,“ segir Skúli meðal annars.