Móðir fórnarlambs Christu Pike var vitni að misheppnuðu aftökunni – „Ég vill fara og drepa Christu“

Móðir fórnarlambs Christu Pike, sem átti að taka af lífi 30. september, var viðstödd hina misheppnuðu aftöku. Segist hún hafa viljað klára verkið sjálf.
Tímaritið People greinir frá þessu.
Eins og flestir vita misheppnaðist aftaka hinnar dauðadæmdu Christu Pike í Tennessee þann 30. september. Hún lifði af tvo skammta af banvænu lyfi og var þá flutt á spítala. Fylkisstjórinn hefur ákveðið að stöðva allar aftökur í bili, en þetta er önnur aftakan sem misheppnast í Tennessee á árinu.
Hrottalegt morð
Heyrst hafa þær raddir að Christa Pike eigi að fá að halda lífinu eftir þetta. En fordæmi eru fyrir því að dauðadæmdir fangar hafi fengið að halda lífinu þegar aftaka misheppnast.
Ein manneskja vill þó enn þá sjá fangelsisyfirvöld í Tennessee klára verkið, það er May Martinez, móðir hinnar 19 ára Colleen Slammer sem Pike myrti árið 1995.
Pike, þá 18 ára gömul, grunaði að bekkjarsystir hennar Slammer væri að reyna að stela af henni kærastanum. Narraði hún og vinir hennar Slammer út í skóg þar sem þau misþyrmdu henni og ristu djöflastjörnuna í bringuna á henni. Lauk því með því að Pike mölvaði á henni höfuðið með bút úr malbiki og tók bein úr höfuðkúpu hennar með sér heim sem minjagrip.
Keyrðu 11 tíma til að sjá aftökuna
May Martinez og eiginmaður hennar Raul keyrðu 11 klukkutíma leið frá Flórdía til Tennessee til þess að verða vitni af aftökunni. En samkvæmt bandarískum lögum mega nánir ættingjar fórnarlamba sjá aftöku morðingja þeirra.
Sjá einnig:
Óttast að Christa hafi orðið fyrir heilaskaða – Læknir útskýrir hvað gæti hafa farið úrskeiðis
„Ég stóð fyrir framan gluggann og horfði mjög, mjög vandlega á hana. Ég tók ekki augun af henni,“ segir Martinez. „Mig langaði til að hún myndi eftir því hver Colleen var og hvað þau höfðu gert, og að hún myndi aldrei gleyma þeirri hugsun, hvert sem hún færi.“
Tímasóun
Eftir að aftakan misheppnaðist voru hjónin færð í næsta herbergi og þar þurftu þau að bíða í klukkutíma til að fá að tala við fangelsisstjórann. Fékk hún að vita að farið hafði verið með Pike á spítala en ekki væri vitað hvort hún myndi lifa það af. Segir Martinez ekki skilja hvernig hafi verið hægt að klúðra þessu.
„Þetta var algjör tímasóun. Ég veit það ekki. Þetta hljómar kannski grimmdarlega, en hvernig er hægt að klúðra því að drepa einhvern?“ segir Raul Martinez.
Engin iðrun
May Martinez vill sjá aftökuna kláraða. Pike hafi aldrei iðrast eða beðist fyrirgefningar. Það sem gerðist í fangelsinu hafi aðeins gert hlutina erifðari fyrir þau.
„Hún finnur enga iðrun. Hún hefur aldrei fundið fyrir neinni iðrun í 31 ár,“ segir hún. „Við fáum ekki réttlæti fyrir dóttur okkar. Ég vill fara og drepa Christu.“