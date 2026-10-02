Kortavefurinn með meiri hraða og betra aðgengi í gegnum símtæki

Kortavefurinn map.is hefur verið uppfærður. Hraðinn er orðinn meiri, útlitið er frísklegra og Íslandskortið er nú sérstaklega sett upp fyrir síma. Allt aðgengi að gögnum á map.is er nú einfaldara en áður.
Á map.is er hægt að skoða nákvæmar loftmyndir af öllu Íslandi og kortagögn frá opinberum aðilum eins og Vegagerðinni, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun (HMS), Veðurstofunni, Samgöngustofu og fleirum og eru gögnin uppfærð í rauntíma. Þar er líka hægt að skoða ýmis kort frá sveitarfélögum og skipulagsyfirvöldum svo dæmi sé tekið.
Þá er hægt að mæla og teikna ofan á kortið og verið er að vinna í þeim möguleika að notandinn geti sett eigin hnit á kortið sem er í dag grunnur að landa- og lóðaskráningu.
Með nýju uppfærslunni á kortinu opnast líka möguleikar á að hægt verði að skipuleggja útivistarleiðir og vista í önnur forrit eins Google Earth og lesa inn á kortið leiðir úr öðrum lausnum eins og Strava eða Garmin Connect.
Þeim aðilum sem eru með eigin útgáfu af map.is fer fjölgandi. Sveitarfélög og lagnastofnanir birta þar eigin kortagögn og fram undan er vinna við að færa þessar kortalausnir í nýja útgáfu.
Loftmyndir ehf. hafa undanfarin 33 ár safnað saman nákvæmum loftmyndum með 5-20 sm upplausn af öllu Íslandi. Klárað var að mynda allt Ísland 2006 og síðan hefur landið verið endurmyndað eftir ákveðinni áætlun.
Öll þessi loftmyndasaga er aðgengileg á vefsíðunni www.map.is. Þar er hægt á einfaldan máta að para saman mismunandi ár og skoða breytingar milli þeirra.
Á næstu vikum munu myndir frá árinu 2026 verða aðgengilegar. Allir geta opnað map.is og bæði almenningur og þeir sem eru í verklegum framkvæmdum, eins og sveitarfélög og lagnastofnanir, geta skoðað gögnin sér að kostnaðarlausu. Elstu myndirnar ná aftur til ársins 1953 og verið er að vinna í að bæta inn myndum frá fleiri árum.