Heimir furðar sig á aðgerðaleysinu: „Þetta er svo ofboðslega ljótur og stór smánarblettur á okkur“

„Það sló mig verulega að sjá í fréttum að það væru fjórtán pláss í notkun, fjórtán pláss í notkun á Vogi. Staðan á Íslandi er sú að það að eru á milli 40 og 50 manns sem fremja sjálfsmorð á ári á Íslandi, ofan á það eru 40 til 50 manns sem deyja vegna lyfjatengdra atvika. Þetta er 80 – 90 manns, eitthvað svoleiðis. Minnsta flugvél í flota Icelandair tekur 38. Þetta eru tvö flugslys til Ísafjarðar á ári.“
Þetta sagði Heimir Hannesson almannatengill í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Þar var hann staddur ásamt Emmsjé Gauta að fara yfir fréttir vikunnar þegar umræðan barst að stöðunni innan SÁÁ en samkvæmt frétt RÚV voru á þriðjudaginn síðasta aðeins 14 sjúklingar inniliggjandi á sjúkrahúsinu Vogi en þar eru 45 rými.
Heimir setti þessi tíðindi í stóra samhengið.
„Hvernig getum við umborið þessa vanhæfni og incompetence sem er þetta aðgerðaleysi að leyfa því að gerast að eru langir biðlistar eftir því að komast í meðferð, trekk í trekk í trekk. Það séu fjórtán laus pláss. Það eru fimm hundruð manns, milli 500 og 700, sem nota vímuefni í æð á Íslandi. Tíu prósent af þeim deyja á ári. Tíu prósent þeirra,“ sagði Heimir.
„Ég veit að þetta er ofnotuð samlíking en við gátum lokað landinu og breytt öðru hvoru hóteli hérna í eitthvað sóttvarnarhótel útaf kvefpest í Covid og við getum ekki tekið almennilega á þessu. Þetta er svo ofboðslega ljótur og stór smánarblettur á okkur, að það sé ekki tekið almennilega á þessu.“
Rekstrarkostnaður við Vog minni en innbrotin kosta
Dæmin hafa sýnt að hægt sé að gera stóra hluti þegar vilji er til.
„Ef það væri alvöru vilji til þess að laga þetta þá væri hægt að gera það fyrir áramót. Á þessum þremur mánuðum sem eru eftir af árinu. Ég fullyrði það hér og nú.“
Emmsjé Gauti tók undir með Heimi. „Ég er hjartanlega sammála,“ sagði Gauti. Hann sjálfur hefur átt félaga sem hafi þurft á hjálp að halda, sem fyrst, svarið sé; „Já geðveikt, koddu með hann eftir mánuð, kannski,“ lýsti Gauti.
Heimir setti þetta í enn stærra samhengi.
„1.200 innbrot á Íslandi. Það hefur verið brotist inn hjá mér, tjónið var á bilinu ein og tvær milljónir. Ég held að tryggingarmatið hafi verið ein milljón. 1.200 sinnum ein milljón er 1,2 milljarður. Rekstrarkostnaðurinn á Vogi er minna en það,“ sagði Heimir.
„Þetta er eins og að búa í húsi með leku þaki og í stað þess að gera við lekann þá er bara skipt um parket tvisvar í mánuði. Þetta er jafn galið.“
Hér má hlusta á þáttinn, eldræða Heimis hefst um miðja sautjándu mínútu.