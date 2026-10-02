Ekkert hæft í því að Landvirkjun verði seld

Daði Már Kristófersson fjármála- og efnahagsmálaráðherra segir að það sé eftirsjá að Herði Arnarsyni fráfarandi forstjóra Landsvirkjunar. Ekkert sé hæft í því að Landvirkjun verði seld.
„Það verður eftirsjá af Herði Arnarsyni úr stóli forstjóra Landsvirkjunar. Hann hefur lyft grettistaki í rekstri fyrirtækisins og íslenska þjóðin getur verið mjög þakklát fyrir framlag hans,“ segir Daði Már í færslu á samfélagsmiðlum. „Vegna umræðunnar í dag finnst mér rétt að árétta að ekkert er hæft í því að umræða hafi verið um að selja Landsvirkjun. Slíkar hugmyndir verða ekki teknar fyrir af þessari ríkisstjórn.“
Hann segir ekki hafa verið ágreining um arðgreiðslustefnu. Breyting hafi verið gerð í vor á arðgreiðslustefnu allra ríkisfyrirtækja.
„Hún var unnin í samráði við fyrirtækin og hönnuð til að hún skerði ekki framkvæmdagetu þeirra á sama tíma og hún skapar eðilega viðskiptahvata í rekstri þeirra,“ segir Daði Már. „tjórn Landsvirkjunar hefur tekið skynsamlega á málum á sínu borði og sinnir af trúmennsku því hlutverki sínu að gæta hagsmuna íslensku þjóðarinnar. Nú mun hún meðal annars fá það hlutverk að ráða eftirmann Harðar. Það eru stórir skór að fylla og vandasamt verk sem hún mun þurfa að sinna.“