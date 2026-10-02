Covid-innlögnum fjölgar hratt – Þetta eru einkennin sem læknar sjá núna

Covid virðist aftur vera að sækja í sig veðrið í Bretlandi og hefur sjúkrahúsinnlögnum vegna veirunnar fjölgað um tæplega 50 prósent á aðeins einni viku. Í London er aukningin enn meiri, eða tæplega 80 prósent.
Daily Mail greinir frá þessu og vísar til nýjustu gagna UKHSA, bresku heilbrigðisöryggisstofnunarinnar.
Aukningin er sérstaklega áberandi meðal fólks 85 ára og eldra í London. Þar hefur tíðni sjúkrahúsinnlagna hækkað úr 7,08 í 12,43 á hverja 100 þúsund íbúa.
Mun færri taka nú Covid-próf en áður og því er erfitt að segja til um raunverulegt umfang smita.
Afbrigðið sem nú er ráðandi nefnist XFG en gengur gjarnan undir heitinu „Stratus“. Það greindist fyrst í janúar 2025 og hefur síðan breiðst út, meðal annars í Bretlandi og Bandaríkjunum.
Einkennin eru að mörgu leyti kunnugleg, svo sem hósti og hiti, en læknar hafa einnig greint frá meltingarvandamálum hjá sumum sjúklingum.
Renée Hoenderkamp, heimilislæknir í London, segist undanfarnar vikur hafa séð greinilega fjölgun sjúklinga með hálsbólgu, höfuðverk, nefrennsli og mikla þreytu.
„Þetta er í raun mjög líkt flensu,“ segir hún.
Sérfræðingar leggja þó áherslu á að þótt innlögnum hafi fjölgað hratt hafi þær verið fáar fyrir og staðan gjörólík verstu árum heimsfaraldursins. Flestir hafi nú töluvert ónæmi eftir fyrri sýkingar og bólusetningar og engar vísbendingar séu um að afbrigðin sem nú ganga valdi alvarlegri veikindum.
Áhyggjur snúa þó meðal annars að langtímaáhrifum Covid-veirunnar. Emma Wall, prófessor í smitsjúkdómum við Queen Mary University of London, segir að enn leiti nýir sjúklingar á göngudeild vegna langvarandi einkenna eftir Covid.
Sérfræðingar fylgjast einnig með því hvort Covid, inflúensa, RSV og aðrar vetrarveirur geti náð hámarki á svipuðum tíma og aukið álag á sjúkrahús í vetur.