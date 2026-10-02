Átakalínur: Íslenska vinnumarkaðsmódelið

Íslenska vinnumarkaðsmódelið er nú aftur komið í umræðuna vegna nýafstaðinna verkfalla flugvirkja og viðkvæmu ástandi núverandi kjarasamninga. En hvernig virkar þetta módel sem við höfum nú þegar? Þarf að breyta því? Og hvernig er það hægt?
Farið er yfir stöðuna í þættinum Átakalínur þar sem rætt er við Gylfa Dalmann Aðalsteinsson, vinnumarkaðssérfræðing og prófessor við Háskóla Íslands, og Sigríði Ingibjörgu Ingadóttur, hagfræðing og framkvæmdastjóra BSRB.
Hér má horfa á þáttinn í heild sinni:
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