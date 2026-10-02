Allt að 5,7% verðlækkun hjá Hyundai á Íslandi

Hyundai á Íslandi lækkaði á fimmtudag verð á sex bílgerðum umboðsins og nemur lækkunin um á bilinu 3,8 - 5,7 prósenta. Verðlækkunin er mismikil eftir útbúnaðargerðum en mest nemur hún 5,7% á rafbílnum Inster Limited sem kosinn var rafbíll ársins (World Electric Vehicle of the Year) á síðasta ári. Rafbíllinn Hyundai Kona lækkar um 3,3 – 4,4% eftir gerðum, Ioniq 5 um 3,6 - 5,6%, Tucson um 3,1 – 4,8% og Santa Fe um á bilinu 3,6 – 3,8 prósent.
Að sögn Ingþórs Ásgeirssonar, framkvæmdastjóra Hyundai, er ástæða verðlækkunarinnar annars vegar styrking krónunnar sem nemur um 4,0% gagnvart evru frá því í lok feb til 24.september og hins vegar ákvörðun fyrirtækisins um að taka þátt í baráttu atvinnulífsins við háa stýrivexti og verðbólgu sem öll þjóðin er sammála um að ná þurfi niður. „Háir vextir hafa einnig mikil áhrif á bílverð og þá sérstaklega þegar mikið magn bifreiða er til á lager. Nú er staðan hjá okkur betri en oft áður sem gefur okkur ákveðið tækifæri til verðlækkunar núna,“ segir Ingþór.