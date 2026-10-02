Ákærður fyrir árás á Akureyri: Lögðu hald á kylfu með álímdum sprautunálum

Maður á fertugsaldri hefur verið ákærður fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás og vopnalagabrot vegna atvika í húsi í Gránufélagsgötu á Akureyri seint í ágústmánuði árið 2024.
Maðurinn er sakaður um að hafa veist með ofbeldi að öðrum manni og slegið hann í nokkur skipti í höfuðið með útdraganlegri kylfu með þeim afleiðingum að brotaþoli hlaut tvo 4-5 cm skurði á höfði, annan í hársverði, sem sauma þurfti með fjórum sporum, og hinn vinstra megin við hvirfil.
Hann er einnig ákærður fyrir að hafa haft eftirfarandi vopn í vörslum sínum sem lögregla fann í íbúð hans og haldlagði: Gaddakúla í bandi og kylfa með álímdum sprautunálum.
Málið verður þingfest við Héraðsdóm Norðulands eystra á Akureyri þann 7. október næstkomandi.