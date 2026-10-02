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Ákærður fyrir árás á Akureyri: Lögðu hald á kylfu með álímdum sprautunálum

Ágúst Borgþór Sverrisson
Föstudaginn 2. október 2026 11:30
Héraðsdómur Norðurlands eystra. Mynd: DV.

Maður á fertugsaldri hefur verið ákærður fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás og vopnalagabrot vegna atvika í húsi í Gránufélagsgötu á Akureyri seint í ágústmánuði árið 2024. 

Maðurinn er sakaður um að hafa veist með ofbeldi að öðrum manni og slegið hann í nokkur skipti í höfuðið með útdraganlegri kylfu með þeim afleiðingum að brotaþoli hlaut tvo 4-5 cm skurði á höfði, annan í hársverði, sem sauma þurfti með fjórum sporum, og hinn vinstra megin við hvirfil. 

Hann er einnig ákærður fyrir að hafa haft eftirfarandi vopn í vörslum sínum sem lögregla fann í íbúð hans og haldlagði: Gaddakúla í bandi og kylfa með álímdum sprautunálum.

Málið verður þingfest við Héraðsdóm Norðulands eystra á Akureyri þann 7. október næstkomandi.

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