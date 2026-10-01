Utanríkisráðherra Bandaríkjanna í heimsókn til Íslands

Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hefur þegið boð Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra um heimsókn til Íslands og kemur til landsins í næstu viku.
Frá þessu greinir á vef utanríkisráðuneytisins. Þorgerður segir heimsóknina vera mikið ánægjuefni og samstarf ríkjanna standi á traustum grunni, sé heimsókn Rubio hingað til lands til marks um það. Þorgerður segir ennfremur:
„Það hefur verið sérstakt áherslumál mitt í embætti utanríkisráðherra að styrkja tengsl Íslands við okkar nánustu vina- og bandalagsríki beggja vegna Atlantshafsins. Við eigum í virku samtali við Bandaríkin um sameiginleg hagsmunamál þar sem samstarf í varnarmálum, öryggi á norðurslóðum og viðskipti milli ríkjanna vega hvað þyngst. Það er tilhlökkunarefni að taka á móti utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem mun styrkja okkar góða samband enn frekar.“