„Það er að verða fólki ofviða að kaupa sér íbúð í Reykjavík,“ segir Ari Edwald, borgarfulltrúi Miðflokksins, í samtali við Morgunblaðið í dag. Ari hefur látið taka saman fyrir sig minnisblað um áhrif lóðagjalda á fasteignaverð í Reykjavík.
Bendir hann á að kostnaður við lóð, gatnagerðargjöld, fjármagn og kvaðir um ákveðið hlutfall leiguíbúða nemi um 40,5 milljónum á hverja 100 fermetra íbúð, eða 405.500 krónum á fermetra, áður en króna fer í að byggja íbúðina.
Í viðtalinu við Morgunblaðið segir hann að þröng vaxtarmörk og ofurþéttingarstefna hafi gengið of langt og þrýst upp verði á húsnæði í borginni.
Ari tekur Vesturbugt sem dæmi en þar námu greiðslur vegna byggingarréttar og gatnagerðargjalda vegna 177 íbúða alls um 3,2 milljörðum króna. Þá fylgja verkefninu kvaðir um að hluti íbúðanna fari til Félagsbústaða og Félagsstofnunar stúdenta undir markaðsverði.
Hann telur kostnaðinn af slíkum kvöðum á endanum leggjast á kaupendur annarra íbúða í sömu verkefnum.
Ari segir að þegar fjármagnskostnaði sé bætt við sé um 40 prósent af áætluðu söluverði 100 fermetra íbúðar komið í kostnað áður en sjálf byggingin er tekin með í reikninginn.
Hann gagnrýnir að Reykjavíkurborg takmarki framboð byggingarlands en selji jafnframt byggingarréttinn og sé þannig beggja vegna borðsins.
„Því þrengra sem framboðið er, því hærra verð fæst fyrir hverja lóð,“ segir Ari.
Hann telur núverandi stefnu ósjálfbæra og segir nauðsynlegt að rýmka byggingarland borgarinnar svo hægt verði að byggja ódýrara húsnæði í Reykjavík.