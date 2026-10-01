Starfsfólk dýraathvarfs í uppnámi – Maður krafðist þess að fá að hafa samfarir við dýrin

Truflaður maður mætti í dýraathvarf í Sviss og krafðist þess að fá geit til þess að borða. Þegar hann fékk neitun vildi hann fá næði til þess að eðlast með einu dýrinu. Skömmu seinna var hann handtekinn.
Atvikið kom upp í dýraathvarfinu Fjórar loppur í bænum Saxon í suðurhluta Sviss, nærri frönsku og ítölsku landamærunum, eins og segir í frétt breska blaðsins The Daily Star.
Óvenjuleg beiðni
Vitnað er í Wendy Pichard, forstöðukonu dýraathvarfsins sem hýsir geitur, nautgripi og fleiri dýr í neyð. Hún segir að starfsfólkið sé í uppnámi eftir að truflaður maður kom og var með mjög óeðlilegar og ógeðfelldar kröfur.
„Í dag mætti maður í athvarfið og bað mig um geit svo hann gæti drepið hana og borðað,“ sagði Pichard fyrr í þessari viku.
Vitaskuld hafnaði Pichard manninum og sagði honum að þarna væru dýr sem hefði verið bjargað eftir að hafa verið í neyð.
„Ég útskýrði strax fyrir honum að þetta kæmi alls ekki til greina og að dýrin hér væru vernduð líkt og gæludýr,“ sagði Pichard.
Vildi eðlast með dýri
En maðurinn lét ekki segjast og hélt áfram að suða um að fá að borða eitt dýrið. Þrátt fyrir að starfsfólkið segði honum að það kæmi alls ekki til greina. En svo kom hann með aðra sjúka beiðni.
„Málið tók síðan mjög óhugnanlega stefnu þegar hann bað mig, ítrekað, um að fá að vera einn í um það bil hálftíma með einu af dýrunum okkar til þess að hafa við það kynferðislegar samfarir,“ sagði Pichard.
Skipaði hún manninum þá að fara af svæðinu og hótaði að hringja á lögregluna. En hann fór ekki, heldur hékk á svæðinu í einhvern tíma. Hélt hann áfram að biðja starfsfólk um hjálp til þess að geta fengið að vera einn með dýri.
Flúði yfir akur
Eðlilega stóð starfsfólkinu ekki á sama um þetta og taldi sér og dýrunum standa ógn af manninum. Var hringt á lögregluna sem mætti um 20 mínútum síðar.
Þegar maðurinn sá lögregluna koma tók hann á rás og reyndi að flýja yfir vínakur. En ekki leið á löngu þar til lögreglan hafði hendur í hári hans.
„Mér var síðar tjáð að hann hefði viðurkennt fyrir lögreglumönnum að hafa haft kynferðisleg eðli áform gagnvart dýrunum okkar,“ sagði Pichard. „Sem betur fer varð ekkert tjón af í athvarfinu í dag. Við tökum málinu hins vegar mjög alvarlega. Árið 2022 var hryssa hjá okkur misnotuð.“
Tekið var fram að öryggi yrði eflt í athvarfinu. Ekkert væri mikilvægara en það.