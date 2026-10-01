Segja Hafnarfjörð orðinn verri stað fyrir barnafjölskyldur - „Virkilega slæmt“

Bæjarfulltrúi í minnihluta bæjarstjórnar í Hafnarfirði segir að bakslag hafi orðið í stöðu barnafjölskyldna í bænum eftir að meirihlutinn samþykkti að lækka systkinaafslátt á leikskólum bæjarins. Bætist þessi lækkun ofan á breytingar á útgreiðslum frístundastyrkja sem vakið hafi mikla óánægju meðal íbúa sem sumir hverjir segja meirihlutann þrengja í auknum mæli að hag barnafjölskyldna.
Fulltrúar meirihlutans, Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Samfylkingarinnar samþykktu í bæjarráði í nýliðnum mánuði að frá og með 1. nóvember lækki systkinaafsláttur á leikskólum bæjarins fyrir annað systkini úr 75 prósent í 50 prósent og fyrir þriðja systkini úr 100 prósent í 75 prósent.
Valdimar Víðisson bæjarfulltrúi Framsóknarflokksins og fyrrverandi bæjarstjóri Hafnarfjarðar gagnrýnir lækkunina í aðsendri grein á Vísi:
„Mér finnst þetta röng forgangsröðun. Fyrir fjölskyldur sem breytingin nær til þýðir hún einfaldlega aukin útgjöld í hverjum mánuði. Hjá fjölskyldum með tvö eða þrjú börn geta slíkar fjárhæðir skipt miklu máli.“
Valdimar minnir á að Framsóknarflokkurinn hafi beitt sér fyrir hækkun systkinaafsláttar þegar hann var í meiriluta, síðustu tvö kjörtímabil.
Fram hefur komið að fjármál Hafnarfjarðarbæjar eru í slæmri stöðu en RÚV greindi frá því í síðasta mánuði að rekstrarniðurstaða samstæðu Hafnarfjarðarbæjar hafi verið neikvæð um 1,9 milljarða á fyrri helmingi ársins en fjárhagsáætlun hafi gert ráð fyrir 887 milljóna króna hagnaði.
Niðurstaða A-hluta, þ.e.a.s. bæjarsjóðs, hafi verið neikvæð um 2,3 milljarða en áætlun gert ráð fyrir 435 milljóna króna hagnaði.
Forgangsröðun
Valdimar telur það ekki réttu leiðina að reyna að rétta af fjárhag bæjarins með auknum álögum á barnafjölskyldur:
„Þegar kemur að fjármálum sveitarfélags snýst þetta alltaf að lokum um hvaða leiðir við veljum. Hvar við viljum sækja tekjur og hvar við viljum verja fólk fyrir auknum útgjöldum.“
Segir Valdimar að hans flokkur hafi lagt áherslu á að Hafnarfjörður eigi að vera góður staður fyrir barnafjölskyldur. Þess vegna hafi flokkurinn beitt sér fyrir hækkun systkinaafsláttar en nú sé meirihlutinn að vinda ofan af því.
Óánægðir íbúar
Ósáttir íbúar Hafnarfjarðar gagnrýna harðlega lækkun systkinaafsláttarins á samfélagsmiðlum og segja að með þessu sé bærinn orðinn verri staður fyrir barnafjölskyldur. Segja íbúarnir að það auki óánægju þeirra enn frekar að lækkunin bætist ofan á breytingar á útgreiðslu frístundastyrks. Þær breytingar hafa vekið mikla óánægju.
Breytingin á frístundastyrknum felst í meginatriðum í því að hann verður frá og með síðustu áramótum greiddur út í upphafi árs en ekki mánaðarlega eins og áður var. Fram kom í fréttum RÚV að óánægðir foreldrar bendi á að algengast sé að börn séu skráð í íþróttaiðkun á haustin og nú í haust hafi margir þegar verið búnir að nýta stóran hluta frístundastyrksins. Segja foreldrar að þessar breytingar feli í sér auknar álögur, allt að 38.000 krónur með hverju barni, á ári.
Slæmt
Í umræðum á samfélagsmiðlum eiga íbúar Hafnarfjarðar erfitt með leyna óánægju sinni með að ofan á breytinguna á frístundastyrknum bætist nú lækkun systkinaafsláttar:
„Barnafjölskyldur eiga ekki að vera sparnaðarliður. Ef Hafnarfjörður ætlar að kalla sig fjölskylduvænt sveitarfélag verður það að sjást í ákvörðunum bæjarins.“
„Í málefnasamningi meirihlutans - þá kemur fram að hækka ekki álögur á barnafjölskyldur umfram verðlag... ekki langt síðan þetta plagg var gert og strax búið að gleyma því!“
„Virkilega slæmt. Þessi ákvörðun bitnar á foreldrum sem tóku ákvörðun að búa í barnvænum Hafnarfirði.“
„Ömurlegt, hefði ekki trúað þessu upp á Samfylkinguna.“
„Svo er verið að undra sig á þvi að við séum ekki að fjölga okkur.“
„Barnafjölskyldur eru margar hverjar á þeim stað í lífinu að vera að koma sér undir fótunum, með há húsnæðisgjöld og gríðarlegan kostnað sem fylgir því að reka heimili og ala upp börn. Það ætti að vera markmið sveitarfélagsins að gera Hafnarfjörð að fjölskylduvænum bæ – ekki að velta sífellt meiri kostnaði yfir á barnafjölskyldur. Hvenær er komið nóg? Mér finnst þessi forgangsröðun meirihlutans í Hafnarfirði einfaldlega vera að skíta upp á bak. Barnafjölskyldur eiga betra skilið.“