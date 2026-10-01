Segir að stjórn Landsvirkjunar verði að gera hreint fyrir sínum dyrum - „Jaðrar við að vera hneyksli“

Páll Magnússon, fjölmiðlamaður og stjórnmálamaður, segir að það sé meinloka hjá stjórn Landsvirkjunar eða fjármálaráðherra ef þau telja að almenningi komi ekki við hver sá ágreiningur er sem leiðir til þess að Hörður Arnarson hefur ákveðið að láta af starfi forstjóra fyrirtækisins eftir 17 ára starf.
Sjá einnig: Hörður hættir vegna ágreinings
Páll segir að stjórnin verði að víkja ef hún gerir ekki hreint fyrir sínum dyrum. Hann skrifar á Facebook-síðu sína:
„Það er einhver furðuleg meinloka hjá stjórn Landsvirkjunar – eða fjármálaráðherra sem einn fer með eigendavaldið og skipar alla stjórnina – ef þau telja að almenningi komi ekki við hver sá ágreiningur er sem leiðir til þess að forstjóri fyrirtækisins til 17 ára hættir.
Að stjórnarformaðurinn komi fram og segi að ‘’eðlilega væri fólk ekki alltaf sammála’’ - eins og það dugi sem skýring fyrir eigendur fyrirtækisins, almenning, jaðrar við að vera hneyksli.
Þetta er stærsta og verðmætasta fyrirtækið í eigu almennings á Íslandi og ef stjórnin gerir ekki hreint fyrir sínum dyrum varðandi þennan ágreining verður fjármálaráðherra að víkja stjórninni.“