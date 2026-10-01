Rússar hugðust myrða Kasparov í sumar – „Ég mun hvorki láta staðar numið né fela mig“

Garry Kasparov, fyrrverandi heimsmeistari í skák, hefur brugðist við fregnum af áætlunum Rússa til þess að ráða hann og fleiri andófsmenn af dögum í sumar. Kasparov segist ekki ætla í felur.
Kasparov hefur lengi verið á meðal helstu gagnrýnenda Vladímírs Pútín. Í gær var greint frá því að bandarísk yfirvöld hefðu varað hann við því að hann og fleiri væru skotmark rússneskra flugumanna en Kasparov býr í Bandaríkjunum.
„Í meira en tvo áratugi – allt frá því að ég hætti í skák til að berjast gegn vaxandi einræði Pútíns – hef ég verið spurður: „Hefurðu ekki áhyggjur af öryggi þínu?“ segir Kasparov í grein á síðunni The Next Move.
Vinur hans ráðinn af dögum
Minnist hann þess að vinur hans, stjórnarandstæðingurinn Boris Nemtsov, hafi verið ráðinn af dögum fyrir framan Kreml árið 2015. Eftir það hafi áhyggjur af öryggi Kasparov aukist mjög.
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Segist Kasparov reyna að róa þessar raddir og spyr hvort það myndi nokkuð hjálpa ef hann væri ávallt hræddur um líf sitt. Hann hafi ákveðið fyrir löngu síðan að gera það sem væri rétt en að hann myndi gera vissar öryggisráðstafanir. Til dæmis flýgur hann aldrei með rússneska flugfélaginu Aeroflot og drekkur aldrei te með ókunnugum.
Fer ekki í felur
Rússnesk stjórnvöld hafi lengi stundað það að ráða óvini sína af dögum. Það hafi því ekki verið neitt þægilegt að heyra fréttir af því að hann og fleiri væru á aftökulistanum. Hann hafi heyrt það bæði frá yfirvöldum í Bandaríkjunum og í Litháen og hann muni halda áfram að hugsa um öryggi sitt.
„En ég mun hvorki láta staðar numið né fela mig, jafnvel þótt ég teldi slíkt mögulegt,“ segir Kasparov. „Ég trúi því að sókn sé besta vörnin. Fjölskylda mín og ég munum ekki búa við raunverulegt öryggi svo lengi sem Pútín situr við völd í Rússlandi – staða sem milljónir manna deila með okkur. Þess vegna mun ég halda áfram að gera allt sem í mínu valdi stendur til að sameina hinn frjálsa heim gegn morðóðri einræðisstjórn Pútíns, einkum með því að styðja Úkraínu hernaðarlega og efnahagslega – og beita Rússland sambærilegum refsiaðgerðum.“