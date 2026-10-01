Réttarhöld framundan yfir manni sem ákærður er fyrir að nauðga konu og hrinda henni fram af stigapalli

Maður er ákærður fyrir nauðgun, frelsissviptingu og sérstaklega hættulega líkamsárás gagnvart konu. Atvik málsins urðu frá laugardegi til sunnudags einhvern tíma á árinu 2023, í íbúð í Hafnarfirði. Þar er maðurinn sagður hafa frelsissvipt konuna í nokkrar klukkustundir og án samþykkis haft við hana samræði og önnur kynferðismök.
Í ákæru segir að konan hafi ýtt manninum af sér og reynt að komast undan honum en hann hafi þá hrint henni fram af stigapalli þannig að hún lenti á gólfinu á neðri hæð hússins. Þar er hann sagður hafa sparkað og slegið í líkama konunnar nokkrum sinnum, rifið í hár hennar og dregið hana upp á efri hæð íbúðarinnar og haldið henni þar gegn vilja hennar uns hún sofnaði. Konan hlaut nokkra áverka af árásinni, eymsli yfir efri hluta augntóftar og út á kjálkaboga, kúlu á vinstra gagnauga, eymsli aftanvert á brjóstkassa beggja vegna, hruflsár undir hægra herðablaði og mar þar fyrir ofan, mar frá hægri öxl, niður á hægri upphandlegg og hægri olnboga og mar á vinstri öxl og á neðri helming vinstri framhandleggs.
Misþyrmdi annarri konu
Maðurinn er ákærður fyrir annað ofbeldisbrot gegn annarri konu á ódagsettum sunnudegi árið 2024, einnig í íbúð í Hafnarfirði. Hann er þar sagður hafa slegið konuna í tvö skipti í höfuðið með glerflösku, sparkað í nokkur skipti í líkama hennar og höfuð og nokkrum sinnum slegið hana með krepptum hnefa í höfuðið. Konan hlaut sár á vinstri augabrún og bólgu þar undir og eymsli yfir rifjabarði hægra megin.
Maðurinn er einnig ákærður fyrir fíkniefnalagabrot og vopnalagabrot, fyrir að hafa haft fíkniefni og stunguvopn í fórum sínum.
Fyrir hönd fyrrnefndu konunnar er gerð krafa um miskabætur frá ákærða að fjárhæð 15 milljónir króna.
Aðalmeðferð í málinu verður fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur þann 12. október næstkomandi.