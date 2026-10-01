Pétur gagnrýnir milljónakaup í borgarstjórnarsalinn: „Hér fær kerfið meira og hverfin minna“

Pétur Marteinsson, oddviti Samfylkingarinnar í Reykjavík, gagnrýnir meirihlutann í borginni fyrir að kaupa stóla og skjái í borgarstjórnarsalinn á sama tíma og verið er að skera niður í þjónustu borgarinnar.
Í bókun Péturs, sem fjallað er um á vef Heimildarinnar, segir að viðaukarnir við fjárfestingaáætlun gefi vísbendingu um hvaða verkefni meirihlutinn ætlar að verja og hver verða látin mæta afgangi:
„Í þessum viðauka við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2026 lækkar fjárfesting í leikskólum um 168 milljónir króna, endurnýjun mötuneyta í leikskólum verður engin og hverfapottar, sem íbúar ráðstafa sjálfir í gegnum verkefnið Betri hverfi, eru skornir niður um helming. Á sama tíma bætist við 90 milljóna fjárfesting í Borgartúni 12–14 ásamt 50 milljónum í LED-skjái og nýja stóla í borgarstjórnarsalinn,“ segir í bókuninni. Hann hefði viljað að peningarnar færu annað.
„Það er erfitt að sjá hvar minna kerfi, meira hverfi birtist í þessari forgangsröðun, því hér fær kerfið meira og hverfin minna.“