Pálína sakfelld fyrir meiðyrði gegn Ingó Veðurguð

Landsréttur hefur dæmt ummæli Pálínu Helgu Þórarinsdóttur, sem birtust sem athugasemd á Facebook við deilingu á frétt af Vísir.is, 22. mars 2022, dauð og ómerk. Ummælin voru eftirfarandi: „þá í að halda áfram að nauðga og beita ungar konur ofbeldi?“ – og birtust sem andsvar við athugasemdinni „Áfram Ingó.“
Ummælin voru um tónlistarmanninn Ingólf Þórarinsson en Pálína þarf að greiða honum 350 þúsund krónur í miskabætur, auk málskostnaðar upp á 1,8 milljónir króna.
Héraðsdómur Reykjavíkur hafði áður sýknað Pálínu af kröfum Ingós. Var þar vísað til tjáningarfrelsis og því einnig haldið fram að þegar framsetning og samhengi ummælanna væru virt í heild bæri ekki að líta svo á að fortakslaust væri gefið til kynna að Ingó hefði gerst sekur um nauðgun og ofbeldi.
Landsréttur leit hins vegar svo á að ummælin fælu í sér aðdróttun í hans garð um alvarlega refsiverða háttsemi. Er því fallist á kröfu um ómerkingu ummælanna. Einnig metur Landsréttur það svo að í ummælunum hafi falist ólögmæt meingerð gegn æru Ingós og því væri rétt að dæma honum miskabætur.
Dómana í málinu má lesa hér.