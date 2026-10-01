Össur segir Hannes stunda skipulagt einelti að hætti MAGA: „Þetta er hreint rugl“

Össur Skarphéðinsson, fyrrum ráðherra, segir Hannes Hólmstein Gissurarson, prófessor emeritus, vera forsprakka að einelti gagnvart Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra. Hannes segir að 14 milljóna króna ráðgjöf Heiðu Kristínar Helgadóttur við Þorgerði Katrínu í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna vera sambærilegt því þegar franska stjórnmálakonan Marine Le Pen var dæmd í þriggja ára fangelsi fyrir fjármálamisferli.
Fjallað var um greiðslur utanríkisráðuneytisins til félags Heiðu Kristínar og eiginmanns hennar á Vísi í gær en Heiða Kristín starfaði fyrir ráðuneytið í hálft ár í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar um aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandið. Fjallað var um ráðningu Heiðu Kristínar í mars síðastliðnum. Á meðan var Þorgerður Katrín ekki með tvo aðstoðarmenn en eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna réð Þorgerður Katrín Rún Ingvarsdóttur sem aðstoðarmann sinn.
„Og Le Pen gengur með ökklaband“
„Ég efast um, að þetta standist lög, sbr. 249. gr. almennra hegningarlaga um umboðssvik. Konan var í fullri vinnu fyrir jáhreyfinguna allan tímann, eins og kom fram á kosninganótt,“ segir Hannes í færslu á Facebook.
„Marine Le Pen var einmitt dæmd fyrir að setja fólk á laun hjá Evrópuþinginu, en láta það starfa fyrir flokk sinn í Frakklandi. Mér sýnist þetta sambærilegt. Og Le Pen gengur með ökklaband. Varla vill ráðherrann linari reglur hér en í ESB.“
Össur segir í athugasemd við færslu Hannesar að Hannes sé með Þorgerði Katrínu á heilanum.“
Einelti með aðferðum MAGA
„Jafnvel af börunum í Brasilíu er blásið í hundablístruna. Kannski gengur ekki nógu vel með undirskriftirnar gegn henni sem svartstakkar hans hrundu af stað.“ Beðinn um að skýra mál sitt frekar segir Össur:
„Í stuttu máli, það er skipulagt einelti í gangi gagnvart Þorgerði, og byggir á aðferðum Trumpista og MAGA-liðsins í Bandaríkjunum. Það er sett af stað beinlínis til að skapa óöryggi hjá viðkomandi. Hannes Hólmsteinn er helsti forsprakkinn sem stendur fyrir þessu persónulega einelti gegn Þorgerði. Hann er stöðugt að gera upp gamlar "sakir" hennar og svífst lítils í því. Gamlir vígamenn einsog ég síga inn í friðsæla elli og æsa aldrei neinn upp, en Hannes er enn að leita hefnda. Líffræðin á hugtak yfir þetta.“
Ætti ekki að leika sakleysingja
Hannes hafnar því alfarið að vera með Þorgerði Katrínu á heilanum og telur upp fjölmörg dæmi um afstöðu sína í málum tengd henni.
„Þetta er hreint rugl. Ég leyfi mér að gagnrýna Þorgerði Katrínu, en ég er alls ekki neinn sérstakur andstæðingur hennar. Ég hef meira að segja varið sumar gerðir hennar,“ segir Hannes. „Og þú ættir ekki að leika einhvern sakleysingja hér, um leið og þú skýtur eiturörvum í allar áttir, þótt þú sért raunar svo skjálfhentur sakir elli, að þú hittir ekki nema endrum og eins.“
Erna Bjarnadóttir hagfræðingur, sem hefur skrifað grein um málið á Vísi, kallar eftir því að sjá samning ráðuneytisins við Heiðu Kristínu: „Nú væri fróðlegt að sjá samninginn um ráðgjöfina til ráðherrans. Hvaða markmið voru sett, hvaða afurðum átti að skila og hvernig var árangurinn metinn?“
Of snemmt að draga ályktanir um umboðssvik
Gunnar Ármannsson lögmaður segir að um sé að ræða áhugavert álitaefni þó hann telji of snemmt að draga ályktanir um umboðssvik.
„Spurningin sem mér finnst skipta mestu er hvar mörkin liggja milli verkefna ráðuneytis annars vegar og pólitískrar kosningabaráttu hins vegar. Í siðareglum ráðherra segir beinlínis að ráðherra skuli gera skýran greinarmun á flokkspólitísku starfi, svo sem í tengslum við kosningar, og verkefnum ráðuneytis síns,“ segir Gunnar, þá eigi ráðherra að ekki að nýta opinbera fjármuni í pólitískum tilgangi.
„Í því ljósi finnst mér eðlilegt að spyrja hvað ríkið keypti nákvæmlega fyrir þessar 14 milljónir og hvar mörkin lágu milli ráðgjafar fyrir ráðherra vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar og baráttu fyrir tiltekinni niðurstöðu hennar. Svarið við því hlýtur að skipta verulegu máli áður en lengra er gengið í lagalegum ályktunum.“
Hætti að vera með Þorgerði Katrínu á heilanum
Gauti B. Eggertsson hagfræðiprófessor tekur í sama streng og Össur:
„Æi Hannes, er ekki kominn tími til að þú hættir að vera með Þorgerði Katrínu á heilanum? Þetta er orðið fremur hvimleitt,“ segir Gauti og vísar svo til frammistöðu hennar á vettvangi Sameinuðu þjóðanna.
„Geri aðrir betur, hvort sem þeir eru sammála pólitískum skoðunum hennar eða ekki. Hún var landi sínu og þjóð til sóma. En Þorgerður Katrín virðist búa í kollinum á þér dag og nótt án þess að borga leigu. Er hægt að segja upp slíkum leigusamningi?“
Tónlistarmaðurinn Bubbi Morthens bætti svo við:
„Það er gott að efast en að efast um eitthvað er ekki staðreynd nema efinn sjálfur.“