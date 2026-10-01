Össur hjólar í Hildi og kallar hana „prinsessuna á bauninni“ – Sakaður um „aumkunarverða“ karlrembu

Össur Skarphéðinsson, fyrrverandi þingmaður og ráðherra, fer hörðum orðum um Hildi Sverrisdóttur, þingmann Sjálfstæðisflokksins, í pistli á Facebook-síðu sinni. Skrifin hafa vakið nokkur viðbrögð og er Össur meðal annars sakaður um karlrembu.
Össur sagði að Hildur hefði rokið upp á nef sér þegar Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra talaði tæpitungulaust um ábyrgðarlausa fjármálastjórn Sjálfstæðisflokksins síðustu sjö árin áður en ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur tók við völdum.
„Enginn flokkur hefur þó skilið eftir sig annan eins skuldaslóða og Sjálfstæðisflokkurinn. Á sjö árum hlóð hann upp samtals 800 milljarða tapi á ríkið. Þennan flór er Daði nú að moka,” sagði Össur meðal annars.
„Eins og prinsessan á bauninni“
Rifjar hann upp að í pallborði hjá Samtökum ferðaþjónustunnar hafi Daði kallað þingmenn stjórnarandstöðunnar „þetta lið“ sem héldi að það væri endalaust hægt að hlaða skuldum á ríkið.
„Hildur hefur síðan gengið eiskrandi um miðlana einsog prinsessan á bauninni sem var svo viðkvæm að hún fékk marblett á sinn konunglega afturenda þegar lætt var lítilli baun undir dúnsængurnar sjö sem hún svaf á,” segir Össur og bætir við að Hildur hafi tekið það nærri sér að vera kölluð „þetta lið.“
Spyr hann til hvers „þetta lið“ sé eiginlega í pólitík og bætir við að „svona fólk“ sé einfaldlega utan erindis og hafi ekkert að segja við þjóðna.
„Á sama tíma eyðir formaður Hildar, Guðrún Hafsteinsdóttir, púðri sínu í ræðustól Alþingis til að skipta sér af innanflokksmálum Flokks fólksins og rambar beint í "skítapott" Ingu Sæland. Er þessi grátkór ekki með réttu ráði?“
Sú slappasta frá aldamótum?
Össur endar pistilinn á vænni sneið á stjórnarandstöðuna og segir að hún sé líklega sú slappasta frá aldamótum. Á sama tíma og ríkisstjórnin sé í miðjum efnahagsskafli þá rjúki Samfylkingin upp í Gallup en Sjálfstæðisflokkurinn dalar.
„Kristrún og kó munu sigla örugg áfram meðan hún er upptekin af því að vera í fýlu yfir sárasaklausum orðum ráðherra eða átökum innan annarra flokka sem þeim koma ekkert við. Prinsessan á bauninni ætti fremur að huga að stöðu eigin flokks en snapa fæting um mál sem engu skipta,“ sagði Össur.
„Aumkunarverð“ karlremba
Sem fyrr segir vöktu skrif hans þó nokkur viðbrögð og voru ekki allir sáttir við orðanotkun hans.
„Þér er frjálst að hafa allar heimsins skoðanir á pólitík, en þessi karlremba er þér til minnkunar. Virkilega aumkunarverð,“ sagði til dæmis Tómas Þór Þórðarson, fjölmiðlamaður og varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins.
Fleiri taka í svipaðan streng. Brynhildur Einarsdóttir segir kvenfyrirlitningu skína í gegn og Stefanía Ásbjörnsdóttir segir Össur álíka málefnalegan og fjármálaráðherrann.
Ingólfur Þorleifsson gengur enn lengra og segir Össur hafa lagst lágt með pistlinum.
„Þú getur gert mun betur en þetta!“ skrifar hann.
Aðrir taka hins vegar upp hanskann fyrir Össur og hrósa pistlinum. Einn segir ekkert vit koma frá „slöppustu stjórnarandstöðu aldarinnar“ og annar segir Össur einfaldlega hafa sagt hlutina beint út.