Óhugnanlegt atvik í Laugardal – Unglingur bundinn og skilinn eftir

Unglingur í Laugardal var bundinn af samnemendum sínum og skilinn eftir í kjallara fjölbýlishúss í september. Límband mun einnig hafa verið sett yfir munn hans.
Mannlíf greinir frá þessu og hefur eftir heimildarmönnum að fleiri atvik af svipuðum toga hafi komið upp í hverfinu. Miðillinn segist hafa fengið eitt annað sambærilegt atvik staðfest en einnig ábendingar um fleiri tilvik sem ekki hefur tekist að sannreyna.
Sigurlaug Hrund Svavarsdóttir, skólastjóri Langholtsskóla, staðfestir í samtali við Mannlíf að upplýsingar um eitt mál af þessum toga hafi borist skólanum. Ekki kemur fram hvort þar sé um að ræða sama atvik og lýst er hér að ofan.
„Þegar starfsfólk skólans fékk upplýsingar um málið var brugðist við því með samtölum við viðkomandi nemendur og haft samband við foreldra þeirra,“ segir Sigurlaug í frétt Mannlífs.
Henni er ekki kunnugt um að fleiri sambærileg mál hafi komið til kasta skólans.
Mannlíf hefur eftir íbúum í Laugardal að grunur leiki á að háttsemin kunni að tengjast einhvers konar áskorun sem dreifist meðal ungmenna á samfélagsmiðlum. Áskorunin eigi að felast í því að binda einstakling þannig að hann geti ekki losað sig og skilja hann síðan eftir við heimili viðkomandi.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu kannaðist ekki við að hafa fengið sambærileg mál til meðferðar þegar Mannlíf leitaði svara. Lögregla tók þó fram að háttsemi af þessu tagi geti skapað verulega hættu og jafnvel verið lífshættuleg.