Lögreglan hafði betur gegn skipverja Bandero í deilu um farsíma

Landsréttur hefur staðfest úrskurð Héraðsdóms Reykjavíkur þar sem kröfu skipverja Bandero, um að fá haldlagningu aflétt af farsíma sínum, var hafnað.
Skipið Bandero, sem tengist samtökum aðgerðarsinnans Paul Watson, var siglt til Íslands í sumar til að freista þess að stöðva hvalveiðar. Samkvæmt úrskurði Héraðsdóms var skipinu í júlí siglt inn í íslenska lögsögu þrátt fyrir fyrirmæli íslenskra stjórnvalda um að Bandero héldi sig utan landhelginnar. Eru skipverjar grunaðir um að hafa reynt að kasta línu eða netadræsu að skrúfu hvalveiðiskipsins Hval 9 til að valda á því skemmdum. Stjórnendur Bandero hafi ekki sinnt stöðvunarmerkjum heldur reynt að leggja á flótta og stofnað þannig lífi löggæslumanna í hættu er þeir reyndu að komast um borð í skipið. Eftirförinni lauk með því að löggæslumenn yfirtóku skipið og handtóku áhöfnina.
Skipverjinn sem hér um ræðir neitar því að hafa brotið af sér í málinu enda hafi hann ekki verið meðal stjórnenda skipsins og ekki um borð í léttabátnum sem reyndi að valda skemmdum á hvalveiðiskipinu. Hans hlutverk var að birta fréttaefni á samfélagsmiðlum og hafði ekkert um siglingu Bandero að segja eða viðbrögð við fyrirmælum íslenskra yfirvalda. Skipverjanum var í framhaldinu vísað úr landi.
Telur skipverjinn ekkert benda til þess að til standi að höfða sakamál gegn honum. Því hafi lögregla enga ástæðu til að halda síma hans. Skipverjinn gerði ítrekaðar tilraunir til að fá farsímann til baka en þær báru ekki árangur.
Lögreglan tók fram að rökstuddur grunur væri fyrir hendi um að skipverjinn hefði tekið þátt í að kasta neti í skrúfu hvalveiðiskipsins og í farsíma hans gæti verið að finna gögn sem sýna hverjir voru um borð í léttabátnum og hvert hlutverk hvers fyrir sig var. Skipverjinn neitaði að gefa upp PIN-númer símans og því hafi rannsóknin tekið lengri tíma en ella. Hann mun fá símann til baka þegar rannsókn er lokið.
Héraðsdómur taldi skilyrði áframhaldandi haldlagningar uppfyllt. Aðgerðin væri í samræmi við meðalhóf. Nokkur símtæki hafi verið haldlögð í aðgerðum lögreglu en ekki lá fyrir hverjir voru eigendur þeirra fyrr en seint og síðar meir. Það var fyrst í lok ágúst sem lögregla vissi hvaða síma skipverjinn, sem hér um ræðir, átti og mun taka nokkrar vikur að rannsaka hann. Kröfunni var því hafnað.
Landhelgisgæsla Íslands og sérsveit ríkislögreglustjóra fóru um borð í Bandero kvöldið 30. júlí, tóku yfir stjórn skipsins og handtóku skipstjórann. Hvalur 9 hafði óskað eftir aðstoð Landhelgisgæslu þar sem áhöfnin taldi öryggi sínu ógnað. Fyrst beindu varðstjórnar í stjórnstöð Landhelgisgæslunnar því til áhafnar Bandero að yfirgefa íslenska landhelgi. Engin svör bárust þó frá skipinu og hélt þá þyrla Landhelgisgæslunnar á vettvang og bað áhöfn Bandero að yfirgefa svæðið. Við því var ekki orðið. Þegar varðskip Landhelgisgæslunnar var komið á vettvang var skipstjóra Bandero skipað að stöðva vélar skipsins. Skipstjórinn hlýddi því ekki og því var ráðist í aðgerðir til að taka stjórn skipsins yfir.
Fyrir viku greindi lögreglan á höfuðborgarsvæðinu frá því að öllum áhafnarmeðlimum Bandero hefði verið birt ákvörðun um brottvísun og endurkomubann.
Sjá einnig: Áhafnarmeðlimum Bandero birt brottvísun og endurkomubann