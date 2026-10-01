Jónas Már gagnrýnir dýrt klúður Kópavogsbæjar í Kórnum – „Mikill asi var í kringum afgreiðslu málsins“

Jónas Már Torfason, oddviti Samfylkingar í Kópavogi, gagnrýnir klúðrið varðandi útboð knattspyrnustúku við Kórinn. Algjör óvissa ríkir um framhaldið og skaðabótaskylda Kópavogsbæjar hefur verið viðurkennd.
„Á dögunum bárust okkur í bæjarstjórn Kópavogs þær fréttir að útboð vegna nýrrar knattspyrnustúku HK við Kórinn hefði verið metið ólögmætt af kærunefnd útboðsmála,“ segir Jónas Már í færslu á samfélagsmiðlum. „Um er að ræða framkvæmdir fyrir milljarða og er algjör óvissa um framhaldið. Útboðið hefur verið fellt úr gildi og skaðabótaskylda Kópavogsbæjar viðurkennd.“
Skóflustunga varð að fara fram fyrir kjördag
Segist hann hafa frétt það í kosningabaráttunni úr mismunandi áttum innan grasrótar HK að búið væri að ákveða að skóflustunga að stúkunni skyldi fara fram 15. maí, degi fyrir kosningar.
„Mikill asi var í kringum afgreiðslu málsins innan úr nefndarkerfinu fyrir kosningar og raunar þannig að rætt var að heimild bæjarstjóra til að ganga til samninga vegna stúkunnar yrði samþykkt með fyrirvara um kæruna, sem stöðvaði heimild bæjarins til samningsgerðar,“ segir Jónas Már.
HK beðið lengi
Niðurstaðan sé mikil vonbrigði. Sérstaklega fyrir stuðningsmenn HK sem hafa beðið eftir stúkunni í 15 ár.
„Ef svo fer að byrja þurfi á byrjunarreit með útboði tel ég hins vegar rétt að staldra við og endurskoða teikningarnar, enda var hönnunin frá upphafi gerð með einungis lágmarkskröfur mannvirkjareglugerðar KSÍ í huga með tilliti til aðbúnaðar íþróttafólks og án tengingar við Kórinn. Um er að ræða mannvirki sem á að standa til áratuga og því fullt tilefni til að vanda sig betur svo hönnunin standist tímans tönn og þjóni þörfum stækkandi og metnaðarfulls íþróttafélags,“ segir hann.
Tækifærissinnaðir stjórnmálamenn
Tryggja þurfi heildarsýn í fjárfestingum í íþróttamannvirkjum. Allt of lengi hafi ákvarðanir um uppbyggingu verið teknar út frá metnaði stjórnmálamanna í kosningabaráttu. Slík ákvarðanataka skili þeirri niðurstöðu sem bærinn fái núna.
„Forgangsröðun þessara fjárfestinga á vitaskuld að taka fyrst og fremst mið af þörfum íþróttafélaganna og eðlilegri skiptingu á milli þeirra og bæjarhluta. Framkvæmd uppbyggingar á að taka mið af vönduðum vinnubrögðum en ekki tilraunum til að tímasetja pólitísk útspil,“ segir Jónas Már að lokum. „Ég flutti tillögu í bæjarráði í sumar þess efnis að bærinn myndi móta sér langtímafjárfestingaráætlun í íþróttamannvirkjum sem nýst gæti í fjárhagsáætlanagerð sveitarfélagsins í nánu samráði við íþróttafélögin í bænum. Tillagan var flutt tímanlega svo vinnan gæti nýst við gerð fjárhagsáætlunar bæjarins. Tillögunni var vísað til umsagnar bæjarstjóra um miðbik júlí og er henni enn ósvarað þrátt fyrir að fjárhagsáætlunargerð sé á lokastigum.“