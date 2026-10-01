Hryllingur á dauðadeild þegar yfirvöldum mistókst í tvígang að taka Christu Pike af lífi

Hin fimmtudaga Christa Pike, sem dæmd var til dauða fyrir hrottalegt morð á unglingsstúlku árið 1995, er á sjúkrahúsi eftir að aftaka hennar í Tennessee í Bandaríkjunum fór verulega úrskeiðis í gærkvöldi.
Pike fékk tvo skammta af pentóbarbítali í Riverbend-öryggisfangelsinu, en tveir skammtar eru hámarkið sem heimilt er að gefa samkvæmt aftökuferli ríkisins. Þrátt fyrir það lést hún ekki. „Hún er á lífi og hrýtur,“ sagði Kelley Gleason, lögmaður Pike, eftir aftökutilraunina.
Lögmenn hennar greindu síðar frá því að Pike hefði verið flutt á sjúkrahús en sögðust ekki hafa fengið upplýsingar um ástand hennar.
Bill Lee, ríkisstjóri Tennessee, hefur í kjölfarið stöðvað allar aftökur sem fyrirhugaðar voru í ríkinu út árið og boðað ítarlega rannsókn á því hvað fór úrskeiðis.
Pike hafði átt að verða fyrsta konan sem tekin er af lífi í Tennessee í meira en 200 ár.
Sagði handlegginn vera að springa
Eins og DV greindi frá í gær urðu miklar tafir á aftökunni fyrr um daginn. Áfrýjunardómstóll hafði fyrst frestað henni en Hæstiréttur Bandaríkjanna felldi þá ákvörðun úr gildi rétt fyrir klukkan 18 að staðartíma.
Það var síðan klukkan 19.26 sem fjölmiðlamenn fengu að sjá inn í aftökuklefann. Pike flutti lokaorð sín áður en lyfjagjöfin hófst.
Skömmu síðar heyrðist hún segja að henni liði eins og handleggurinn væri við það að springa og sögðu vitni hana hafa sparkað fótunum ítrekað.
Síðar heyrðist Pike hrjóta hátt. Gluggatjöldum inn í aftökuklefann var lokað og áfram heyrðist í henni þar til slökkt var á hljóðnema skömmu fyrir klukkan 21.
Lögmenn Pike leituðu þá neyðaraðstoðar dómstóla og sögðu hana enn með hjartslátt og ekki hafa misst meðvitund. Þeir kröfðust þess að aftakan yrði stöðvuð og að henni yrði þegar veitt lífsbjargandi meðferð.
Lögmenn Pike höfðu fyrir aftökuna varað við því að erfitt væri að komast í æðar hennar og bent á að hún glímdi við blóðsjúkdóm sem gæti aukið hættu á sársauka við aftökuna. Saksóknarar ríkisins höfðu mótmælt þeim fullyrðingum og dómari komst að þeirri niðurstöðu að ekki hefði verið sýnt fram á verulega hættu á miklum sársauka.
Dæmd fyrir hrottalegt morð
Pike var aðeins átján ára þegar hún var sakfelld árið 1996 fyrir morðið á hinni 19 ára Colleen Slemmer árið áður.
Slemmer var lokkuð inn á skóglendi þar sem hún var pyntuð og myrt. Samkvæmt rannsókn málsins var meðal annars rist fimmarma stjarna í brjóst hennar og Pike tók hluta úr höfuðkúpu hennar með sér af vettvangi.
Pike var dæmd til dauða en þáverandi kærasti hennar, Tadaryl Shipp, sem tók einnig þátt í árásinni, fékk lífstíðarfangelsi með möguleika á reynslulausn.
Pike hefur ekki neitað sök. Lögmenn hennar hafa hins vegar barist gegn dauðarefsingunni og meðal annars vísað til ungs aldurs hennar þegar morðið var framið, geðrænna vandamála og alvarlegs ofbeldis sem hún varð fyrir í æsku.