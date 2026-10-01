Hótaði að senda menn á eftir stjúpsyni sínum

Landsréttur hefur staðfest úrskurð Héraðsdóms Reykjaness um að maður sem ákærður er fyrir brot í nánu sambandi víki út dómsal á meðan brotaþoli ber vitni. Brotaþoli er fyrrverandi eiginkona mannsins.
Krafa konunnar er studd þeim rökum að meint brot mannsins gegn henni séu alvarleg og hún sé með áfallastreituröskun og kvíða. Hún sæki tíma hjá sálfræðingi sem telji nærveru ákærða grafa undan getu hennar til að segja satt og rétt frá. Vísar konan í vottorð sálfræðingsins kröfu sinni til stuðnings.
Maðurinn er ákærður fyrir andlegt ofbeldi í garð konunnar og sonar hennar. Hafi hann hótað henni síendurtekið, einkum á þáverandi sameiginlegu heimili þeirra. Hann hafi öskrað á hana, gert lítið úr henni, talað til hennar með niðrandi hætti og m.a. kallað hana „hóru“, „heimska“, „ógeðslega manneskju“, sagt henni að hann vonaði að hún færi að drepast og sagt henni að hengja sig.
Hann hafi auk þess ítrekað hótað henni barsmíðum og lífláti.
Stjúpsonur í sjálfsvígshættu
Maðurinn er einnig ákærður fyrir andlegt ofbeldi gegn stjúpsyni sínum á löngu tímabili, frá 2016 til loka árs 2023. Átti meint ofbeldi sér stað á þáverandi sameiginlegu heimili þeirra og konunnar. Hann hafi hótað stjúpsyninum lífláti tvisvar og í eitt skipti hótað að senda menn á eftir honum.
Hann er auk þess sakaður um að hafa beitt stjúpsoninn viðvarandi andlegu ofbeldi, endurtekið öskrað á hann, gert lítið úr honum oog talað með niðrandi hætti um móður piltsins við hann.
Segir að meint brot hafi verið til þess fallin að valda stjúpsyninum mikilli vanlíðan og hefur hann verið metinn í bráðri sjálfsvígshættu.
Dómarar í héraði og Landsrétti mátu að hagsmunir konunnar af því að gefa vitnaskýrslu án nærveru ákærða séu ríkari en hagsmunir hans af því að vera viðstaddur skýrslutökuna. Var því orðið við kröfu brotaþola um þetta. Hins vegar verði að gæta þess að ákærði eigi þess kost að fylgjast með þegar brotaþoli gefur skýrslu og að við brotaþolann verði bornar upp þær spurningar sem ákærði óskar eftir.
Úrskurðina má lesa hér.