Hörður boðar óvænt til starfsmannafundar

Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar, hefur óvænt boðað til starfsmannafundar hjá fyrirtækinu eftir hádegi í dag. Frá þessu greina Vísir og mbl.is.
Í frétt mbl.is kemur fram að ekki liggi ljóst fyrir hvort þetta tengist orðrómi þess efnis að Hörður muni láta af störfum forstjóra.
Hörður tók við sem forstjóri Landsvirkjunar af Friðriki Sophussyni þann 1. janúar 2010.
Vísir kveðst hafa heimildir fyrir því að Hörður hafi velt stöðu sinni sem forstjóri fyrir sér undanfarið og það muni vera tilefni fundarins.